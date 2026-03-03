Mart ayı kira artış oranı belli oldu. Ev sahibi ve kiracılar dikkat

Şubat ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu, Şubat ayına ilişkin enflasyon oranlarını açıkladı. Enflasyon aylık yüzde 2,96, yıllık yüzde 31,53 oldu.

Ev ve iş yerlerine yapılacak kira zammı oranı ise yüzde 33,39 olarak öne çıktı. Böylece kira kontrat süresi bu ay dolan işletme sahipleri kiralarına yüzde 33,39 oranında zam yaparak ödeme gerçekleştirecek. Geçtiğimiz ay zam oranı yüzde 33,98 olmuştu.



Konutlar için zam oranı artışın yapılacağı aydan bir önceki ayın TÜİK tarafından açıklanan TÜFE 12 aylık ortalamalara göre değişim oranına bakılarak hesaplanıyor. Mal sahibi bu orana eşit veya bu orandan daha az bir oranda zam yapma hakkına sahip. Örneğin zam Ekim ayında yapılacaksa TÜİK'in açıkladığı TÜFE endeksinin ilgili yılın Eylül ayındaki 12 aylık ortalamalara göre değişim verisine bakılıyor.