Mart ayı kira artış oranı ne zaman belli olacak? Kira artış oranı yüzde kaç olacak?
Şubat ayının bitmesine az bir zaman kala gözler gelecek ayın kira artış oranına çevrildi. TÜİK tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verileri, kira artış oranlarını doğrudan etkiliyor. Ev sahipleri ve kiracılar güncel kira artış oranını öğrenmek istiyor. Peki, Mart ayı kira artış oranı ne zaman belli olacak?
Kira zam oranı, her ay açıklanan enflasyon verilerine göre belirleniyor. Konut kiralarında uygulanacak tavan zam oranı, 12 aylık ortalama TÜFE verilerine göre hesaplanıyor. Bu nedenle, açıklanacak enflasyon verileri, hem mevcut kiracılar hem de yeni ev tutmayı düşünenler için merakla bekleniyor. İşte, Mart 2025 kira artışında son bilgiler...