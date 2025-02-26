Mart ayı kira artış oranı ne zaman belli olacak? Kira artış oranı yüzde kaç olacak?

Şubat ayının bitmesine az bir zaman kala gözler gelecek ayın kira artış oranına çevrildi. TÜİK tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verileri, kira artış oranlarını doğrudan etkiliyor. Ev sahipleri ve kiracılar güncel kira artış oranını öğrenmek istiyor. Peki, Mart ayı kira artış oranı ne zaman belli olacak?

Mart ayı kira artış oranı ne zaman belli olacak? Kira artış oranı yüzde kaç olacak? - 1

Kira zam oranı, her ay açıklanan enflasyon verilerine göre belirleniyor. Konut kiralarında uygulanacak tavan zam oranı, 12 aylık ortalama TÜFE verilerine göre hesaplanıyor. Bu nedenle, açıklanacak enflasyon verileri, hem mevcut kiracılar hem de yeni ev tutmayı düşünenler için merakla bekleniyor. İşte, Mart 2025 kira artışında son bilgiler...

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Mart ayı kira artış oranı ne zaman belli olacak? Kira artış oranı yüzde kaç olacak? - 2

2025 MART KİRA ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Şubat ayı enflasyon verileri, 3 Mart 2025 Pazartesi günü saat 10:00'da açıklanacak.

Bu veriler doğrultusunda, mart ayı için kira artış oranı da kesinleşmiş olacak.

Mart ayı kira artış oranı ne zaman belli olacak? Kira artış oranı yüzde kaç olacak? - 3

ŞUBAT AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yıl sonu artış beklentisi yüzde 27,05'ten 28,30'a yükseldi.

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği şubat ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

Buna göre, geçen ay yüzde 2,65 olan şubat ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,23'e çıktı. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 27,05'ten 28,30'a yükseldi.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 25,38'den 25,26'ya gerilerken, 24 ay sonrası için yüzde 17,72'den 17,26'ya indi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 43,0265'ten 42,8869'a düşerken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 43,8140'tan 43,9612'ye çıktı.

Bir önceki anket döneminde 17,4 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 18,8 milyar dolara çıktı. Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi de 24,6 milyar dolar oldu.

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