Mart ayı kira zammı artış oranı için gözler enflasyon verilerinde: Kira zammı ne zaman açıklanacak?
Türkiye’de kira artış oranları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın başında açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda belirleniyor. Bu kapsamda, mart ayına ait kira artış oranı, şubat ayı enflasyon verilerinin duyurulmasıyla netleşecek.
TÜİK, her ay düzenli olarak tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve üretici fiyat endeksi (ÜFE) gibi ekonomik göstergeleri kamuoyuyla paylaşıyor. Ev sahipleri ve kiracılar, Mart ayında yürürlüğe girecek kira artış oranlarını büyük bir dikkatle takip ediyor. Özellikle kira sözleşmesini bu dönemde yenileyecek olan vatandaşlar, yeni kira bedellerini doğru hesaplamak ve bütçelerini planlamak için araştırmalarına hız kesmeden devam ediyor.