Mart ayı kira zammı artış oranı için gözler enflasyon verilerinde: Kira zammı ne zaman açıklanacak?

Türkiye’de kira artış oranları, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ayın başında açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda belirleniyor. Bu kapsamda, mart ayına ait kira artış oranı, şubat ayı enflasyon verilerinin duyurulmasıyla netleşecek.

Mart ayı kira zammı artış oranı için gözler enflasyon verilerinde: Kira zammı ne zaman açıklanacak? - 1

TÜİK, her ay düzenli olarak tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve üretici fiyat endeksi (ÜFE) gibi ekonomik göstergeleri kamuoyuyla paylaşıyor. Ev sahipleri ve kiracılar, Mart ayında yürürlüğe girecek kira artış oranlarını büyük bir dikkatle takip ediyor. Özellikle kira sözleşmesini bu dönemde yenileyecek olan vatandaşlar, yeni kira bedellerini doğru hesaplamak ve bütçelerini planlamak için araştırmalarına hız kesmeden devam ediyor.

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Mart ayı kira zammı artış oranı için gözler enflasyon verilerinde: Kira zammı ne zaman açıklanacak? - 2

KİRA ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Şubat ayına ait enflasyon verilerini 3 Mart Pazartesi günü saat 10.00’da duyuracak. Mart ayı kira zammı da, Şubat enflasyon verilerine dayanarak belirlenecek.

Mart ayı kira zammı artış oranı için gözler enflasyon verilerinde: Kira zammı ne zaman açıklanacak? - 3

ŞUBAT AYINDA KİRA ARTIŞI YÜZDE 56.35 OLDU

Ocak ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı netleşti. Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak ayına ait enflasyon oranlarını duyurdu.

Mart ayı kira zammı artış oranı için gözler enflasyon verilerinde: Kira zammı ne zaman açıklanacak? - 4

Aylık enflasyon %5.03, yıllık ise %42.12 olarak kaydedildi. Ev ve iş yerlerine yapılacak kira artışı oranı ise %56.35 olarak belirlendi.

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