Mart ayı kira zammı artış oranı için gözler enflasyon verilerinde: Kira zammı ne zaman açıklanacak?

TÜİK, her ay düzenli olarak tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ve üretici fiyat endeksi (ÜFE) gibi ekonomik göstergeleri kamuoyuyla paylaşıyor. Ev sahipleri ve kiracılar, Mart ayında yürürlüğe girecek kira artış oranlarını büyük bir dikkatle takip ediyor. Özellikle kira sözleşmesini bu dönemde yenileyecek olan vatandaşlar, yeni kira bedellerini doğru hesaplamak ve bütçelerini planlamak için araştırmalarına hız kesmeden devam ediyor.