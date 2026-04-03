Mayıs ayının yarısında çalışılmayacak, Kurban Bayramı tatili 9 gün olabilir
03.04.2026 12:04
Burak Taşçı
Mayıs ayı 31 gün olmasına rağmen resmi tatiller ve hafta sonları katıldığında neredeyse yarısında çalışma yapılmayacak.
Türkiye, Mayıs ayında tatile doyacak. 1 Mayıs (Cuma) Emek ve Dayanışma Günü, 19 Mayıs (Salı) Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, 26 Mayıs (Salı) Kurban Bayramı Arefesi (Yarım Gün Tatil), 27-28-29-30 Mayıs (Çarşamba-Perşembe-Cuma-Cumartesi) Kurban Bayramı olması ve resmi tatil olacağından dolayı çalışılmayacak.
Bunların dışında hafta sonu izinleri de eklendiğinde ayın yarısı izinli olarak geçirilecek.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜNE BAĞLANABİLİR
Kurban Bayramı tatili, 26 Mayıs Salı günü arefeyle birlikte başlamasından dolayı Kabine toplantısında alınacak karar gereği kamu çalışanları idari izinli olarak sayılabilir ve 9 güne çıkabilir. Böyle bir durumda Mayıs ayının yarısından fazlası kamu çalışanları için izinli geçmiş olacak.
EKONOMİYE ETKİSİ HEM OLUMLU HEM OLUMSUZ
Resmi tatiller turizm açısından olumlu etkiler yaratsa da ihracatta düşüş ve reel sektörde kazançların gerilemesi anlamına geliyor. Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda olduğu gibi Darphane'nin yeterli altın basamamasından dolayı yurt içinde gram, çeyrek, yarım ve tam altın bulmak da zorlaşabilir.
Metropol şehirlerden tatil bölgelerine giden vatandaşlar nedeniyle Türk Lirası emisyon hacmi artış gösterse de para tatil harcamalarına yöneliyor.
BAYRAMLARDA ÇALIŞANLARA MESAİ ÖDENECEK
Bayramlarda çalışma yapanlara çalıştıkları gün kadar fazla ücret ödemesi yasal olarak yapılacak. Böylece bayram mesaisi yapan özel sektör çalışanları izinden feragat ederek fazla mesai ücreti alacak.