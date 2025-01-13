Meclis'te emekli mesaisi başlıyor: Zamlı maaşlar ocak ayında yatar mı?
Meclis'te en düşük emekli maaşı mesaisi bu hafta başlıyor. En düşük emekli maaşını 14 bin 469 liraya yükselten teklifin görüşmeleri başlayacak. Teklifin yasalaşması ile birlikte emekliler zamlı aylıklarını alabilecek.
En düşük emekli maaşını 12 bin 500 liradan 14 bin 669 liraya yükselten yasa teklifi Meclis'e geliyor.
Teklifin yasalaşması halinde yaklaşık 3 milyon 900 bin emekliye ödenecek zamlı maaşın Hazine'ye maliyeti 33 milyar liranın üzerinde olacak.