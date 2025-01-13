Meclis'te emekli mesaisi başlıyor: Zamlı maaşlar ocak ayında yatar mı?

Meclis'te en düşük emekli maaşı mesaisi bu hafta başlıyor. En düşük emekli maaşını 14 bin 469 liraya yükselten teklifin görüşmeleri başlayacak. Teklifin yasalaşması ile birlikte emekliler zamlı aylıklarını alabilecek.

Meclis'te emekli mesaisi başlıyor: Zamlı maaşlar ocak ayında yatar mı? - 1

En düşük emekli maaşını 12 bin 500 liradan 14 bin 669 liraya yükselten yasa teklifi Meclis'e geliyor.

Teklifin yasalaşması halinde yaklaşık 3 milyon 900 bin emekliye ödenecek zamlı maaşın Hazine'ye maliyeti 33 milyar liranın üzerinde olacak.

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Meclis'te emekli mesaisi başlıyor: Zamlı maaşlar ocak ayında yatar mı? - 2

SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

Yasa teklifi bu hafta Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ele alınacak.

Burada kabul edildikten sonra Meclis Genel Kurulu'nda oylanacak.

Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayınlanmasıyla birlikte emekliler zamlı aylıklarını alabilecek.

Meclis'te emekli mesaisi başlıyor: Zamlı maaşlar ocak ayında yatar mı? - 3

OCAK AYINDA ZAMLI MAAŞ YATAR MI?

En düşük emekli aylığıyla ilgili kararın maaşların yatacağı tarihe kadar Resmi Gazete'de yayınlanması gerekiyor.

SSK emeklilerinin maaşları her ayın 17'si ile 26'sı aralığında hesaplara yatırılıyor.

Bağ-Kur emeklilerinin maaş tarihleri ayın 25-28'i arasında değişiyor.

Meclis'te emekli mesaisi başlıyor: Zamlı maaşlar ocak ayında yatar mı? - 4

DÜZENLEME YETİŞMEZSE NE OLACAK?

Düzenlemenin bu ayın emekli maaşlarına yetişememe ihtimali de bulunuyor.

Bu durumda oluşacak fark bir sonraki ayın maaşı ile hesaplara geçecek, herhangi bir hak kaybı olmayacak.

Düzenlemenin yetişememesi halinde emekliler zamlı maaşlarını şubat ayında alacak. Ocak ayında oluşacak fark da şubatta hesaplara geçecek.

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