Meclis'te emekli mesaisi başlıyor: Zamlı maaşlar ocak ayında yatar mı?

DÜZENLEME YETİŞMEZSE NE OLACAK?

Düzenlemenin bu ayın emekli maaşlarına yetişememe ihtimali de bulunuyor.



Bu durumda oluşacak fark bir sonraki ayın maaşı ile hesaplara geçecek, herhangi bir hak kaybı olmayacak.

Düzenlemenin yetişememesi halinde emekliler zamlı maaşlarını şubat ayında alacak. Ocak ayında oluşacak fark da şubatta hesaplara geçecek.