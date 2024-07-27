Megakentte taksiciler taksimetrelerini güncellemeye başladı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararıyla ücretlere yapılan zammın ardından harekete geçen taksiciler, istasyonlarda taksimetre cihazlarını güncelletmeye başladı. Zamlı tarife 29 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak.
UKOME toplantısında alınan kararla, taksimetre açılış ücretinin yüzde 22,19 zamla 24,55 liradan 30 liraya, sarı taksi mesafe ücretinin kilometre başına 17,61 liradan 20 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücretinin saatlik 195,63 liradan 235 liraya, sarı taksi indi-bindi ücretinin ise 90 liradan 100 liraya çıkmasının ardından taksiciler, cihaz güncelleme için kentte belirlenen istasyonlara gitti.