Megakentte taksiciler taksimetrelerini güncellemeye başladı

Taksi şoförü Ogün Açıkalın ise çok sıra beklemeden işlemini tamamladığını anlattı.



Geçen senelerde bu seferkinden daha çok sıra beklediğine dikkati çeken Açıkalın, "Taksiler, asgari ücrete göre kıyaslarsanız pahalı ama ekonomik şartlara göre kıyaslarsanız da çok ucuz. Bu işi doğru düzgün yaparsan kazanıyorsun." diye konuştu.