Memur emeklilerinde 16 bin liralık fark heyecanı... Seyyanen zam maaşlara yansıyacak mı?

Milyonlarca memur ve memur emeklisi toplu sözleşmeden çıkacak zamma odaklandı. Hükümet ve sendika arasında uzlaşma olmadığı için zam kararını Hakem Kurulu belirleyecek.



İLK TEKLİF YETERSİZ BULUNMUŞTU

12 Ağustos 2025’te hükümetin masaya getirdiği ilk teklif, 2026’nın ilk altı ayı için yüzde 10, ikinci altı ayı için yüzde 6; 2027’nin ilk altı ayı için yüzde 4, ikinci altı ayı için yine yüzde 4 zam öngörüyordu.

15 Ağustos’ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bu tekliflere ek olarak memurların taban aylığına bin lira artış yapılmasını gündeme getirmişti.