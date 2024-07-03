Memur maaş zammında son durum: 6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Memur maaş zammı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
Milyonlarca memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı için enflasyon verilerinde. Memur ve emeklinin maaş zammıyla birlikte bedelli askerlik ücreti, sosyal yardım ödemeleri, kıdem tazminatı gibi birçok kalemde artış yaşanacak. Peki, 6 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? Memur maaş zammı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte memur maaş zammında son durum...
Çalışan memur ve SSK, Bağ-kur ve Emekli Sandığı emeklileri, temmuz ayında alacakları toplu sözleşme zammına ek olarak alacakları enflasyon farkını şimdiden hesaplamaya başladı. Her yıl 2 kez enflasyon farkına bağlı olarak maaş zammı alan memur ve emekliler, temmuz ayında TÜİK tarafından açıklanacak olan 6 aylık enflasyon farkına göre maaş zammı alacak.