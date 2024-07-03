Memur maaşı temmuz zammı sonrası bu ödemeler değişecek: Kıdem tazminatı, bedelli askerlik, engelli maaşı, yaşlılık aylığı, evde bakım maaşı ne kadar oldu?
Memur maaşı temmuz zammı, 3 Temmuz'da açıklanan haziran enflasyonuyla birlikte netleşti. Milyonlarca vatandaş, TÜİK'in açıkladığı 6 aylık enflasyon verilerine odaklandı. Enflasyon ile birlikte memur, memur emeklisi ve işçi emeklisinin yeni maaşları belli oldu. Ayrıca kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, yaşlılık aylığı, engelli aylığı ve evde bakım desteği ödemelerinde de artış yaşanacak. Peki, yeni kıdem tazminatı, bedelli askerlik, engelli maaşı, yaşlılık aylığı, evde bakım maaşı ne kadar oldu?
Haziran ayı enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte memur, memur emeklisi ve işçi emeklisinin yeni maaşları belirlendi.
Buna göre; Kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, yaşlılık ve engelli aylığı, evde bakım desteğinde de artış olacak.
İşte yeni rakamlar;