Memur maaşı temmuz zammı sonrası bu ödemeler değişecek: Kıdem tazminatı, bedelli askerlik, engelli maaşı, yaşlılık aylığı, evde bakım maaşı ne kadar oldu?

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklileri ise haziran ayı itibarıyla yüzde 19,31 zam hakkı elde etmiş oldu.



Memur ve memur emeklileri yılın ilk altı ayın toplu sözleşme ile yüzde 15 zam almıştı. Toplu sözleşme gereği ilk altı aydan doğacak enflasyon farkını da almaları gerekecek.



Dolayısıyla altı aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan bölümü enflasyon farkı olarak maaşlara yansıyacak.



Bu hesaplamalar doğrultusunda yüzde 8,46 enflasyon farkına 7.Dönem Toplu sözleşmesindeki yüzde 10 ilave edilmesi halinde, memur ve memur emeklisinin maaşlarına toplam yüzde 19,31 kümülatif zam meydana gelecek.