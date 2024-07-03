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Memur maaşı temmuz zammı sonrası bu ödemeler değişecek: Kıdem tazminatı, bedelli askerlik, engelli maaşı, yaşlılık aylığı, evde bakım maaşı ne kadar oldu?

Memur maaşı temmuz zammı, 3 Temmuz'da açıklanan haziran enflasyonuyla birlikte netleşti. Milyonlarca vatandaş, TÜİK'in açıkladığı 6 aylık enflasyon verilerine odaklandı. Enflasyon ile birlikte memur, memur emeklisi ve işçi emeklisinin yeni maaşları belli oldu. Ayrıca kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, yaşlılık aylığı, engelli aylığı ve evde bakım desteği ödemelerinde de artış yaşanacak. Peki, yeni kıdem tazminatı, bedelli askerlik, engelli maaşı, yaşlılık aylığı, evde bakım maaşı ne kadar oldu?

Memur maaşı temmuz zammı sonrası bu ödemeler değişecek: Kıdem tazminatı, bedelli askerlik, engelli maaşı, yaşlılık aylığı, evde bakım maaşı ne kadar oldu? - 1

Haziran ayı enflasyon verileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte memur, memur emeklisi ve işçi emeklisinin yeni maaşları belirlendi.

Buna göre; Kıdem tazminatı tavanı, bedelli askerlik ücreti, yaşlılık ve engelli aylığı, evde bakım desteğinde de artış olacak.

İşte yeni rakamlar;

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Memur maaşı temmuz zammı sonrası bu ödemeler değişecek: Kıdem tazminatı, bedelli askerlik, engelli maaşı, yaşlılık aylığı, evde bakım maaşı ne kadar oldu? - 2

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklileri ise haziran ayı itibarıyla yüzde 19,31 zam hakkı elde etmiş oldu.

Memur ve memur emeklileri yılın ilk altı ayın toplu sözleşme ile yüzde 15 zam almıştı. Toplu sözleşme gereği ilk altı aydan doğacak enflasyon farkını da almaları gerekecek.

Dolayısıyla altı aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan bölümü enflasyon farkı olarak maaşlara yansıyacak.

Bu hesaplamalar doğrultusunda yüzde 8,46 enflasyon farkına 7.Dönem Toplu sözleşmesindeki yüzde 10 ilave edilmesi halinde, memur ve memur emeklisinin maaşlarına toplam yüzde 19,31 kümülatif zam meydana gelecek.

Memur maaşı temmuz zammı sonrası bu ödemeler değişecek: Kıdem tazminatı, bedelli askerlik, engelli maaşı, yaşlılık aylığı, evde bakım maaşı ne kadar oldu? - 3

MEMUR ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

Memur ve memur emeklisi maaşlarına yapılacak zam oranı, toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkının toplamı üzerinden hesaplanıyor.

Memur ve memur emeklileri yılın ilk altı ayında toplu sözleşme ile yüzde 15 zam almıştı. Toplu sözleşme gereği ilk altı aydan doğacak enflasyon farkını da almaları gerekecek.

Dolayısıyla altı aylık enflasyonun yüzde 15'i aşan bölümü enflasyon farkı olarak maaşlara yansıyacak.

Ayrıca memur ve memur emeklilerinin toplu sözleşmeden doğan ikinci altı ay için yüzde 10'luk zam hakkı bulunuyor.

Memur maaşı temmuz zammı sonrası bu ödemeler değişecek: Kıdem tazminatı, bedelli askerlik, engelli maaşı, yaşlılık aylığı, evde bakım maaşı ne kadar oldu? - 4

KIDEM TAZMİNATI TAVANI

Kıdem tazminatı tavanı, memur maaş zam oranı ile belirleniyor.

Bu çerçevede kıdem tazminatı tavanı, 35 bin 58 liradan 41 bin 826 lira olacak.

Yeni rakam 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden belirlenecek.

Nihai rakam Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın memur aylık katsayısı değişikliğini belirlemesi ile belli olacak.

Memur maaşı temmuz zammı sonrası bu ödemeler değişecek: Kıdem tazminatı, bedelli askerlik, engelli maaşı, yaşlılık aylığı, evde bakım maaşı ne kadar oldu? - 5

BEDELLİ ASKERLİK

Bedelli askerlik ücreti de memur aylık katsayısına göre yeniden belirleniyor.


Hesaplamalara göre 182 bin 609 lira olan bedelli ücreti, 217 bin lirayı aşacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın memur aylık katsayısı değişikliğini belirlemesinin ardından nihai ücret tutarı belli olacak.

Memur maaşı temmuz zammı sonrası bu ödemeler değişecek: Kıdem tazminatı, bedelli askerlik, engelli maaşı, yaşlılık aylığı, evde bakım maaşı ne kadar oldu? - 6

ENGELLİ AYLIĞI

Engel oranı yüzde 40-69 arasında olanların aylığı 2 bin 798 liradan 3 bin 338 lira,

Engel oranı yüzde 70 ve üzeri olanların aylığı 4 bin 197 liradan 5 bin 7 lira,

Engelli yakını aylığı 2 bin 798 liradan 3 bin 338 lira olarak güncellenmesi bekleniyor.

Engelli maaşı yeni tutarları Bakanlık tarafından katsayının belirlenmesinden sonra nihai ücret tutarı belli olacak.

Memur maaşı temmuz zammı sonrası bu ödemeler değişecek: Kıdem tazminatı, bedelli askerlik, engelli maaşı, yaşlılık aylığı, evde bakım maaşı ne kadar oldu? - 7

YAŞLILIK AYLIĞI

Memur zammı, maaş katsayılarında bir artışa neden olduğu için yaşlılık aylığı, engellilik aylığı, evde bakım aylığı ve desteği alanların ödemelerinde de artış olacak.

Buna göre yaşlılık aylığı 3 bin 504 liradan 4 bin 180 liraya yükselmesi bekleniyor.

Yaşlılık maaşı yeni tutarları Bakanlık tarafından katsayının belirlenmesinden sonra nihai ücret tutarı belli olacak.

Memur maaşı temmuz zammı sonrası bu ödemeler değişecek: Kıdem tazminatı, bedelli askerlik, engelli maaşı, yaşlılık aylığı, evde bakım maaşı ne kadar oldu? - 8

EVDE BAKIM YARDIMI

Evde bakım yardım desteği 7 bin 608 liradan 9 bin 76 liraya çıkması bekleniyor.

Evde bakım yardımı yeni tutarları Bakanlık tarafından katsayının belirlenmesinden sonra nihai ücret tutarı belli olacak.

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