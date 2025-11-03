Memur maaşları ne kadar? Öğretmen, doktor, hemşire, polis maaşları belli oldu
Milyonlarca çalışan memuru ilgilendiren Mayıs ayı enflasyon rakamı açıklandı ve ünvanlara göre alınacak zamlı maaşlar belirlenmiş oldu.
Ekim ayı enflasyon oranının netleşmesiyle birlikte memurların 5 aylık ne kadar zam alacağı netleşmiş oldu. Enflasyon Kasım ve Aralık ayına ilişkin olarak eksi açıklanmadığı sürece memur ve memur emeklileri 4 aylık veriye göre yüzde 16,55 oranında zammı garanti altına aldı.
Bazı ünvanlar ve kademelere ilişkin alınacak zamlı maaşlar da belli oldu.