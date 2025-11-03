Memur maaşları ne kadar? Öğretmen, doktor, hemşire, polis maaşları belli oldu

Ekim ayı enflasyon oranının netleşmesiyle birlikte memurların 5 aylık ne kadar zam alacağı netleşmiş oldu. Enflasyon Kasım ve Aralık ayına ilişkin olarak eksi açıklanmadığı sürece memur ve memur emeklileri 4 aylık veriye göre yüzde 16,55 oranında zammı garanti altına aldı.



Bazı ünvanlar ve kademelere ilişkin alınacak zamlı maaşlar da belli oldu.