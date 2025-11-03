Memur maaşları ne kadar? Öğretmen, doktor, hemşire, polis maaşları belli oldu

Milyonlarca çalışan memuru ilgilendiren Mayıs ayı enflasyon rakamı açıklandı ve ünvanlara göre alınacak zamlı maaşlar belirlenmiş oldu.

Ekim ayı enflasyon oranının netleşmesiyle birlikte memurların 5 aylık ne kadar zam alacağı netleşmiş oldu. Enflasyon Kasım ve Aralık ayına ilişkin olarak eksi açıklanmadığı sürece memur ve memur emeklileri 4 aylık veriye göre yüzde 16,55 oranında zammı garanti altına aldı.

Bazı ünvanlar ve kademelere ilişkin alınacak zamlı maaşlar da belli oldu.

Yüzde 16,55 oranındaki zamma göre polis, öğretmen, hemşire, profesör, memur, başkomiser, vaiz, avukat, araştırma görevlisi, mühendis gibi ünvanların alacağı zamlar belli oldu.

MAAŞLAR DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR

Maaşlar memurların derecesine, öğrenim durumuna, çalıştıkları bölgeye, çocuk sayısına, dil tazminatına kadar birçok sebeple değişiklik gösterebilir. Bu nedenle memurlar hesaplama yaparken mevcut aldıkları maaşın yüzde 16,55'ini hesaplamaları daha doğru olacaktır.

