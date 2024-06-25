Memur maaşları ne kadar olacak? İşte tahmini rakamlar
Memur maaş zam oranında geri sayım başladı. Maaş zamları haziran enflasyonu ile birlikte 3 Temmuz'da belli olacak. Haziran enflasyonuna ilişkin beklentiler de açıklanmaya başladı. Bu çerçevede memurun maaşlarının ne kadar artacağı merak ediliyor. Enflasyon beklentilerine göre zamlı memur maaşları...
Milyonlarca memur ve emeklinin gözü zam oranına çevrildi. Zam oranları haziran enflasyon rakamlarının açıklanacağı 3 Temmuz'da belli olacak.
Haziran enflasyon rakamları 3 Temmuz'da saat 10.00'da Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak.