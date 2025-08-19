Memur maaşları ne kadar olacak? Öğretmen, polis, hemşire... İşte yeni teklife göre zamlı maaşlar

Milyonlarca memur ve memur emeklisi toplu sözleşme görüşmelerinde kendi istediklerinin olmasını istiyor. Hükümet ve sendikalar arasında görüşmeler devam ediyor.



Hükümet zam oranını 2026 yılı için ilk altı ay 11, ikinci altı ay 7, 2027 yılı için ilk altı ay 4, ikinci altı ay 4 oranında teklif etti. Ayrıca 15 Ağustos 2025’te verilen 1.000 TL taban aylığı artış teklifi de yinelendi.



Şimdi memurlar ne kadar maaş alacaklarını merak ediyorlar. Temmuz ayı enflasyonu ve Ocak-Temmuz 2026 tarihileri arası resmi olmayan zam teklifi yüzde 11'e göre memur ve memur emeklisinin zam oranı şu anda yüzde 7.89 seviyesinde.



