Memur maaşları ne kadar oldu? Öğretmen, polis, gassal, hemşire... İşte yeni zamma göre maaşlar

Milyonlarca memur, memur emeklisi ve sözleşmeli personeli ilgilendiren toplu sözleşme zam görüşmelerinden kesin sonuç çıktı ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Yüzde 88 zam isteyen sendika tarafı 2026 yılı birinci dönem için yüzde 11, ikinci dönemi için yüzde 7, 2027 yılı birinci dönem için yüzde 5, ikinci dönemi için yüzde 4 zam aldı.



Memurların taban aylıklarının 2026 yılı birinci dönem için 1000 TL artırılması da kabul edilen maddeler arasında yer aldı.

2025 VE 2025'TE ZAMLAR NE OLMUŞTU?

2024'ün ilk 6 ayında yüzde 15, ikinci 6 ayında yüzde 10, 2025'in ilk 6 ayında yüzde 6, ikinci 6 ayında yüzde 5 zam yapılmıştı.

MEMURLAR NE KADAR MAAŞ ALACAK?



Şimdi memurlar ne kadar maaş alacaklarını merak ediyorlar. Temmuz ayı enflasyonu ve Ocak-Temmuz 2026 tarihileri arası resmi olmayan zam teklifi yüzde 11'e göre memur ve memur emeklisinin zam oranı şu anda yüzde 7.89 seviyesinde.



Not: Sadece Temmuz ayı enflasyon verisi ve toplu sözleşme zammı kapsamında hesap yapılmıştır. Geriye kalan 5 ayın enflasyonu açıklanmadığı için tam maaşlar Ocak ayında açıklanacak Aralık ayı enflasyonuyla belli olacak.



İşte ünvanlara göre sıralı tam liste...