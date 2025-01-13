Memur maaşlarına refah payı eklenecek mi? İşte son gelişmeler
Zamlı memur maaşları belli oldu. Memur ve memur emeklilerinin 2025 yılının ilk 6 ayında alacağı zamlı maaşlar ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıklarındaki artış oranları belirlendi. Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 39 bin 177 liradan 43 bin 726 liraya, en düşük memur emekli aylığı 17 bin 587 liradan 19 bin 617 liraya yükseldi. Peki, memur maaşlarına refah payı eklenecek mi?
Memurlar, yüzde 11,54'lük enflasyon artışını yeterli bulmadı, refah payı ve zam talep etti. Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde açıklama yapan Türkiye Kamu-Sen, kamu çalışanlarının taleplerini dile getirdi.