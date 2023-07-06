Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam alacak?
Memurlara yapılan zamma ilişkin kanun teklifinde emeklilere yönelik düzenleme yer almadı. Milyonlarca emekli maaşlarda iyileştirme olup olmayacağını merak ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşlarına iyileştirmeler konusunda bakanlara talimat verdiğini açıkladı. Peki memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuzda ne kadar zam alacak? Ayrıntılar haberimizde...
Memur zamlarının belli olmasının ardından gözler emeklilere yapılacak düzenlemeye çevrildi.
Memur zamlarının belirlendiği kanun teklifi dün Meclis'e sunuldu. Ancak teklifte emeklilere ilişkin bir düzenleme yer almadı.