Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam alacak?

ERDOĞAN: İYİLEŞTİRME İÇİN TALİMAT VERDİM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli aylıklarına iyileştirme konusunda açıklama yaptı.



Partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:



"Dün enflasyon oranı netleşince emeklilerimizin alacağı yeni maaşları da belli oldu. Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Hazine ve Maliye Bakanımız ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız çalışmalarına başladı. İnşallah önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız."