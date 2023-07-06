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Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam alacak?

Memurlara yapılan zamma ilişkin kanun teklifinde emeklilere yönelik düzenleme yer almadı. Milyonlarca emekli maaşlarda iyileştirme olup olmayacağını merak ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli maaşlarına iyileştirmeler konusunda bakanlara talimat verdiğini açıkladı. Peki memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuzda ne kadar zam alacak? Ayrıntılar haberimizde...

Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam alacak? - 1

Memur zamlarının belli olmasının ardından gözler emeklilere yapılacak düzenlemeye çevrildi.

Memur zamlarının belirlendiği kanun teklifi dün Meclis'e sunuldu. Ancak teklifte emeklilere ilişkin bir düzenleme yer almadı.

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Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam alacak? - 2

ERDOĞAN: İYİLEŞTİRME İÇİN TALİMAT VERDİM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli aylıklarına iyileştirme konusunda açıklama yaptı.

Partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Dün enflasyon oranı netleşince emeklilerimizin alacağı yeni maaşları da belli oldu. Yapılabilecek iyileştirmeler hususunda bakanlarımıza gerekli talimatı verdim. Cumhurbaşkanı Yardımcımız, Hazine ve Maliye Bakanımız ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız çalışmalarına başladı. İnşallah önümüzdeki haftalarda gerekli açıklamayı yapacağız."

Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam alacak? - 3

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılda iki kez zam alıyor. Emeklilerin zammında 6 aylık enflasyon oranı belirleyici oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yılın ilk 6 ayında enflasyon yüzde 19,77 olarak gerçekleşti.

Mevcut durumda iyileştirme olmadan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları temmuzda yüzde 19,77 artacak. 

Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam alacak? - 4

MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAM ORANI KAÇ?

Memur zamları için hazırlanan kanun teklifinde memur emeklilerine ilişkin düzenleme yer alımyor.

Mevcut durumda memur emeklileri yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme ve enflasyon farkı kaynaklı olarak yüzde 17,55 zam alacak.

Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam alacak? - 5

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

Yüzde 17,55'lik artış sonrası en düşük memur emekli aylığı 7 bin 901 liradan 9 bin 288 liraya yükselecek.

Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam alacak? - 6

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7 BİN 500 TL

En düşük emekli maaşı nisan ayında yapılan düzenlemeyle 5 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye çıkarılmıştı.

Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar zam alacak? - 7
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