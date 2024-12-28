Memur ve emekli için geri sayım: İşte masadaki zam oranları
Memur ve emeklilerin maaş zam oranı için geri sayım başladı. Aralık ayı enflasyonu 3 Ocak 2025'te belli olacak. Böylece milyonların maaşlarının ne kadar artacağı da netleşecek. İşte memur ve emekli maaşlarında zam senaryoları...
Milyonlarca memur ve emekli maaş zamları için ocak ayına odaklandı.
Memur, memur emeklileri ve işçi emeklilerinin zam oranlarında 6 aylık zam oranı belirleyici oluyor.
Zam oranı aralık enflasyonu ile birlikte kesinleşecek. Aralık enflasyonu 3 Ocak 2025 tarihinde belli olacak.
Kasım ayı ile birlikte beş aylık enflasyon ve yüzde 14,57 olarak hesaplandı.