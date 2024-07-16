Memur ve emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? SGK - Bağkur maaş ödeme günleri
Milyonlarca memur ve emekli maaş zammının yüzde 19,3 olarak belirlenmesinin ardından maaş farkı ödeme tarihleri gündeme geldi. Maaşlar her ayın 15'inden itibaren işlediği için 14 günlük fark belirlenen tarihlerde hesaplara yatacak. Peki, memur ve emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?
2024 yılının ikinci 6 ayında geçerli olacak memur ve memur emekli maaşları belli oldu. Memur ve memur emeklileri yüzde 19.31 oranında zam aldı. Zam oranı ardından enflasyon farkından doğan rakamın yatacağı tarih merak konusu oldu.