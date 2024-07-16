Memur ve emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? SGK - Bağkur maaş ödeme günleri

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA DÜZENLEME

Kök maaş uygulaması nedeniyle en düşük emekli maaşına yapılan zam oranı düşük kalmıştı. AK Parti ek zam düzenlemesi için harekete geçti. En düşük maaşının 12 bin lira olması planlanıyor.