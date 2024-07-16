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Memur ve emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? SGK - Bağkur maaş ödeme günleri

Milyonlarca memur ve emekli maaş zammının yüzde 19,3 olarak belirlenmesinin ardından maaş farkı ödeme tarihleri gündeme geldi. Maaşlar her ayın 15'inden itibaren işlediği için 14 günlük fark belirlenen tarihlerde hesaplara yatacak. Peki, memur ve emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

Memur ve emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? SGK - Bağkur maaş ödeme günleri - 1

2024 yılının ikinci 6 ayında geçerli olacak memur ve memur emekli maaşları belli oldu. Memur ve memur emeklileri yüzde 19.31 oranında zam aldı. Zam oranı ardından enflasyon farkından doğan rakamın yatacağı tarih merak konusu oldu.

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Memur ve emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? SGK - Bağkur maaş ödeme günleri - 2

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA DÜZENLEME

Kök maaş uygulaması nedeniyle en düşük emekli maaşına yapılan zam oranı düşük kalmıştı. AK Parti ek zam düzenlemesi için harekete geçti. En düşük maaşının 12 bin lira olması planlanıyor.

Memur ve emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? SGK - Bağkur maaş ödeme günleri - 3

MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Emekli maaş ödemeleri 17'inden itibaren hak sahiplerine ödenmesi bekleniyor. Ancak en düşük emekli maaşına yönelik çalışmaların ayın 17'sine yetişmemesi durumunda maaş farklarının da sonraki ay ödenmesi söz konusu olabilir.

Memur ve emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? SGK - Bağkur maaş ödeme günleri - 4

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

Memur ve emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? SGK - Bağkur maaş ödeme günleri - 5

4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

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