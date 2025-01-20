Memur ve emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? SSK ve Bağ-Kur emekli maaş farkı ödemeleri ayın kaçında? (2025 maaş farkı ödeme tarihi)
Maaş farklarının ne zaman ödeneceğine yönelik soru işaretleri devam ediyor. Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği 2025 ocak ayı maaş zammı belli oldu. Zamlı maaş ödeme tarihlerinin duyurulması ardından gözler maaş farklarının hesaplara yatırılacağı tarihe çevrildi. Peki, memur ve emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? SSK ve Bağ-Kur emekli maaş farkı ödemeleri ayın kaçında?
Asgari ücret ve memur maaş zamlarının açıklanmasının ardından, 2025 yılı emekli maaşları da netleşti. Bu yılın Ocak-Haziran dönemi için emeklilere toplamda %15,75 oranında zam yapıldı.