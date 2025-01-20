Memur ve emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? SSK ve Bağ-Kur emekli maaş farkı ödemeleri ayın kaçında? (2025 maaş farkı ödeme tarihi)

Maaş farklarının ne zaman ödeneceğine yönelik soru işaretleri devam ediyor. Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği 2025 ocak ayı maaş zammı belli oldu. Zamlı maaş ödeme tarihlerinin duyurulması ardından gözler maaş farklarının hesaplara yatırılacağı tarihe çevrildi. Peki, memur ve emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? SSK ve Bağ-Kur emekli maaş farkı ödemeleri ayın kaçında?

Memur ve emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? SSK ve Bağ-Kur emekli maaş farkı ödemeleri ayın kaçında? (2025 maaş farkı ödeme tarihi) - 1

Asgari ücret ve memur maaş zamlarının açıklanmasının ardından, 2025 yılı emekli maaşları da netleşti. Bu yılın Ocak-Haziran dönemi için emeklilere toplamda %15,75 oranında zam yapıldı.

NTVPARA HABERLERİ

Memur ve emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? SSK ve Bağ-Kur emekli maaş farkı ödemeleri ayın kaçında? (2025 maaş farkı ödeme tarihi) - 2

2025 yılı ocak ayında memur ve emekli maaşlarına yapılan zamların ardından, maaş farklarının ödenme tarihleri merak ediliyor. Ocak ayının ilk 14 gününe ait maaş farkı ödemeleri belirlenen tarihte gerçekleştirilecek. Peki, emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak, maaş farkı ödeme tarihleri belli oldu mu?

Memur ve emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? SSK ve Bağ-Kur emekli maaş farkı ödemeleri ayın kaçında? (2025 maaş farkı ödeme tarihi) - 3

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI

En düşük emekli aylığı, 2025 yılı itibarıyla 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseldi. Bu kapsamda taban maaş alan emekliler, 14.469 TL ile 12.500 TL arasındaki fark olan 1.969 TL tutarında ek ödeme alacak.

Memur ve emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? SSK ve Bağ-Kur emekli maaş farkı ödemeleri ayın kaçında? (2025 maaş farkı ödeme tarihi) - 4

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Zam oranının belli olması ardından zamlı maaşların ödeme tarihleri de duyuruldu. 

SSK emeklileri, 17-26 Ocak tarihleri arasında maaşlarını alacak. Bağ-Kur emeklilerinin maaşları ise 25-28 tarihleri arasında hesaplara geçecek.

Memur ve emekli maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? SSK ve Bağ-Kur emekli maaş farkı ödemeleri ayın kaçında? (2025 maaş farkı ödeme tarihi) - 5

MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Maaş düzenlemesinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayınlanması gerekiyor.

Düzenlemenin bu aya yetişmemesi halinde, oluşacak fark bir sonraki ayın maaşı ile hesaplara geçecek, herhangi bir hak kaybı olmayacak.

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