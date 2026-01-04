Memur ve emekli maaş zammı 2026: Aralık ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Gözler 6 aylık enflasyon farkında
04.01.2026 10:52
NTV - Haber Merkezi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte 2026 ocak-haziran dönemini kapsayan memur ve emekli maaşı zammı belli olacak. Aralık ayı enflasyon verileri sonrasında 6 aylık enflasyon farkı belli olacak ve böylece memur ve memur emeklilerinin net zamları hesaplanabilecek. Emekli maaşı zamları ise 6 aylık toplam enflasyon oranına göre hesaplanacak. Peki, aralık ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2026 memur ve emekli maaş zammı ne kadar olacak?
2026 memur ve emekli maaş zammı hesaplaması, 6 aylık enflasyon verileri öncesinde vatandaşların gündeminde yer alıyor. Her yıl, yıl da 2 kez memur ve emekli maaşlarına 6 aylık enflasyon oranında zam yapılıyor. 2026 ocak-haziran dönemi için memur ve emekli maaş zamları, TÜİK tarafından açıklanacak aralık ayı enflasyon verisiyle belli olacak. Peki, aralık ayı enflasyon verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
ARALIK AYI ENFLASYON VERİLERİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan aralık ayı enflasyon verileri belli oldu.
Buna göre; 2026 memur ve emekli zamlarının belirleneceği aralık ayı enflasyon verileri 5 Ocak 2026 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.
2026 OCAK-HAZİRAN DÖNEMİNİ KAPSAYACAK
2026 yılının ilk 6 aylık dönemini kapsayacak olan memur ve emekli zamlarıyla birlikte, çalışan memur ve emekliler, temmuz ayına kadar yapılacak zamlarla geçimini sağlayacak.
2026 temmuz ayında ise haziran ayı enflasyon verilerinin belli olmasının ardından maaş zamlarına ikinci 6 aylık dönem için zam uygulanacak.
6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK?
Bakan Şimşek tarafından yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 31 olarak açıklanmasıyla birlikte, aralık ayında aylık enflasyonun ne yönde seyredeceği belli oldu.
Yıl sonu enflasyonunun yüzde 31 gelmesi durumunda aralık ayı enflasyon verisinin yüzde 1 civarında açıklanması bekleniyor.
Bu haliyle oluşan toplam enflasyonun yüzde 12,31 olması beklenirken, oluşacak enflasyon farkının ise yüzde 6,96 civarında olacağı tahmin ediliyor.
2026 EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Aralık ayı enflasyonunun yüzde 1 açıklanması durumunda, 6 aylık toplam enflasyon yüzde 12,31 olacak. Emekli maaşı hesaplamasında enflasyon farkına göre değil, toplam enflasyon oranına göre zam yapılıyor.
Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına yüzde 12,31 oranında zam yapılacak.
Hükümet tarafından geçtiğimiz senelerde en düşük emekli aylıklarına güncel zam oranları üzerinden artış yapılmıştı. En düşük emekli maaşı şuan 16 bin 881 lira seviyelerinde bulunuyor.
Bakan Şimşek'in dediği gibi yıl sonu enflasyonunun yüzde 31 seviyelerinde açıklanması durumunda, aralık ayında aylık enflasyon 1 civarında olacak. Bu hesaplamalara göre ise 2026 ocak ayında en düşük emekli maaşları 18 bin 959 liraya yükselecek.
MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri ocak ayında 2026 yılının ilk zammını alacak.
Kasım ayı enflasyonunun aylık bazda 0,87 olarak açıklamasıyla birlikte toplam enflasyon yüzde 11,21'i aştı. Memur zammında belirleyici olan 5 aylık enflasyon farkı ise yüzde 5,91 olarak oluştu.
Yıl sonu enflasyonunun yüzde 31 gelmesi durumunda aralık ayı enflasyon verisinin yüzde 1 civarında açıklanması bekleniyor. Oluşacak enflasyon farkının ise yüzde 6,96 civarında olacağı tahmin ediliyor.
Memur ve emeklileri bu hesaplamalar doğrultusunda yüzde 6,96 enflasyon farkına 8.Dönem Toplu sözleşmesi ile belirlenen yüzde 11 ilave edilmesi halinde toplam yüzde 18.73 zammı hak etmiş olacak.