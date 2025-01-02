Memur ve emekli maaş zammı hesaplama 2025: Memur ve emekli zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? Zam oranı ne zaman açıklanacak?

Memur ve emekli maaşlarının ne kadar olacağı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan 6 aylık enflasyon verileri öncesinde sorgulanmaya başladı. Milyonlarca çalışan memur ve emekliyi ilgilendiren aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emeklinin 2025 ocak zammı belli olacak. Memur ve emeklisi toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkı alırken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 aylık enflasyon oranında zam alacak. Peki, 2025 memur ve emekli zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

Memur ve emekli maaş zammı hesaplama 2025: Memur ve emekli zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? Zam oranı ne zaman açıklanacak? - 1

2025 memur ve emekli ocak zammı için milyonlarca kişinin heyecanlı bekleyişi başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ocak ayında açıklanacak olan aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte, milyonlarca memur ve emekliye 2025 yılının ilk yarısında yapılacak zam oranı da netlik kazanacak. Memur ve memur emeklilerinin aylık artışları, 7. Dönem toplu sözleşme kapsamına göre belirlenecek. Peki, 2025 memur ve emekli zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?

NTVPARA HABERLERİ

Memur ve emekli maaş zammı hesaplama 2025: Memur ve emekli zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? Zam oranı ne zaman açıklanacak? - 2

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK?

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,61 arttığını tahmin ediyor.

Merkez Bankası anketine göre piyasa katılımcıları ise, aylık enflasyonun aralıkta yüzde 1,72 olacağını öngördü.

Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında toplam enflasyon yüzde 14,57 olarak hesaplandı.

Beklentiler referans alındığında emekli ve memuru ilgilendiren 6 aylık enflasyon oranı yüzde 16,54 civarında hesaplanıyor.

Enflasyon yüzde 2 gelirse, 6 aylık enflasyon yüzde 16,86'ya çıkıyor. Memur ve emekli zammında belirleyici olan enflasyon farkı ise yüzde 6,24 olacak.

Enflasyonun yüzde 2,5 olması halinde ise 6 aylık enflasyon yüzde 17,43'e yükseliyor. Enflasyon farkı ise 6,76 olacak.

Memur ve emekli maaş zammı hesaplama 2025: Memur ve emekli zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? Zam oranı ne zaman açıklanacak? - 3

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri, 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor.

Enflasyon beklentileri göz önüne alındığında emeklilerin yıl sonu zam oranı yüzde 16-17 civarında şekilleniyor.

Memur ve emekli maaş zammı hesaplama 2025: Memur ve emekli zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? Zam oranı ne zaman açıklanacak? - 4

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA ARTIŞ OLACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Şanlıurfa'da GAP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK)'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Işıkhan emekli aylıklarıyla ilgili sorulan soruya şu yanıtı verdi;

"Emekli aylıklarının arttırılması da biliyorsunuz yasal bir düzenleme doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Kanunumuza göre SSK ve BAĞ-KUR emeklileri Ocak ve Temmuz ayında 6 aylık TÜFE oranında, memur emeklilerine yaptığımız artışlar ise burada enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşmelerinde belirtilen rakamlarla belirlenmektedir. En düşük emekli aylığı ise bildiğiniz gibi 10.000 liraydı Temmuz ayında, en son 12.500 liraya çıkardık. Tabii burada kök aylığın artışı şöyle: Kısa süreli ve az prim ödediği için düşük aylık alan emeklilerimizi biz 12.500’e tamamlıyoruz ve aradaki farkı da Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından ödenmektedir. İnşallah enflasyon oranları belli olduktan sonra Ocak ayında yine Cumhurbaşkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda en düşük emekli aylığının da arttırılması noktasında da bir çalışma içerisinde bulunabileceğimizi ifade etmek isterim."

Memur ve emekli maaş zammı hesaplama 2025: Memur ve emekli zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? Zam oranı ne zaman açıklanacak? - 5

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklileri, temmuz ayında yüzde 10'luk sözleşme zammı almıştı. 6 aylık enflasyonda, bu oranı aşan miktar kadar fark hakkı elde edecekler.

Enflasyon farkının üzerine de toplu sözleşmeden doğan yüzde 6'lık bir zam eklenecek.

Enflasyon beklentilerine göre memur ve memur emeklileri, yıl sonunda yüzde 5,95'lik enflasyon farkına hak kazanacak.

Böylece memur ve memur emeklisinin zam oranı yüzde 12,62 olarak gerçekleşecek.

Memur ve emekli maaş zammı hesaplama 2025: Memur ve emekli zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? Zam oranı ne zaman açıklanacak? - 6

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN DÜZENLEME GEREKİYOR

6 aylık enflasyon kaynaklanan zam oranı kök maaşa uygulanıyor.

En düşük emekli maaşı temmuz ayı itibarıyla en 12 bin 500 lira olarak belirlenmişti. Enflasyon zammına rağmen bu rakamın altında kalan aylıklar, 12 bin 500 liraya tamamlanmıştı. Güncel rakamlara göre 3 milyon 703 bin 180 kişi en düşük emekli maaşı alıyor.

En düşük emekli maaşının artması için Meclis düzenlemesi gerekiyor. Ekonomi yönetimince belirlenen rakam, yasa teklifi olarak TBMM'ye sunuluyor. Yani enflasyondan doğan zam oranı en düşük emekli aylığını etkilemiyor.

Memur ve emekli maaş zammı hesaplama 2025: Memur ve emekli zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? Zam oranı ne zaman açıklanacak? - 7

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük memur maaşı, temmuz ayı itibarıyla 39 bin 177 liraya çıkmıştı.

Zam oranının yüzde 12,62 olması halinde 2025 yılında en düşük memur aylığı, 44 bin 121 liraya yükselecek.

Yüzde 13 civarında bir zam olması halinde ise en düşük memur maaşı 44 bin 270 liraya çıkacak.

Memur ve emekli maaş zammı hesaplama 2025: Memur ve emekli zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? Zam oranı ne zaman açıklanacak? - 8

EN DÜŞÜK EMEKLİ MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük memur emekli aylığı, temmuz ayında 17 bin 587 liraya yükselmişti.

Memur emeklilerinin en düşük maaşı, yüzde 12'lik zam halinde 19 bin 697 liraya çıkacak.

Yüzde 13'lük zam olasılığında ise en düşük maaş 19 bin 873 lira olacak.

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