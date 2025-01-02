Memur ve emekli maaş zammı hesaplama 2025: Memur ve emekli zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? Zam oranı ne zaman açıklanacak?
Memur ve emekli maaşlarının ne kadar olacağı, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan 6 aylık enflasyon verileri öncesinde sorgulanmaya başladı. Milyonlarca çalışan memur ve emekliyi ilgilendiren aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emeklinin 2025 ocak zammı belli olacak. Memur ve emeklisi toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkı alırken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 aylık enflasyon oranında zam alacak. Peki, 2025 memur ve emekli zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?
2025 memur ve emekli ocak zammı için milyonlarca kişinin heyecanlı bekleyişi başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ocak ayında açıklanacak olan aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte, milyonlarca memur ve emekliye 2025 yılının ilk yarısında yapılacak zam oranı da netlik kazanacak. Memur ve memur emeklilerinin aylık artışları, 7. Dönem toplu sözleşme kapsamına göre belirlenecek. Peki, 2025 memur ve emekli zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?