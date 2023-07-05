ntv.com.tr

Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Memura zam teklifi bugün Meclis'te

Memur ve emeklinin gözü bugün saat 10'da açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon verilerinde. Veriler açıklandıktan sonra maaşlara refah payı miktarı eklenerek kanun teklifi Meclis'e sunulacak. İşçi ve bağ-kur emeklilerinin aylıklarında ise kademeli artış bekleniyor.

Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Memura zam teklifi bugün Meclis'te - 1

Memur ve emeklinin Temmuz zammı belli oluyor. Kanun teklifi, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak. Teklifle ilgili ayrıntıları dün Meclis Genel Kurulu'nda gündemi değerlendiren AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu paylaştı.

NTVPARA HABERLERİ

Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Memura zam teklifi bugün Meclis'te - 2

Akbaşoğlu "Çarşamba günü enflasyonla ilgili altı aylık rakamın netleşmesi üzerine enflasyon farkını ve refah farkını da gözetecek şekildeki düzenlemelerimizle verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Bu hafta içerisinde kanun teklifimizi yüce Meclisimize milletvekili arkadaşlarımızla beraber sunacağız." bilgisini verdi.

Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Memura zam teklifi bugün Meclis'te - 3

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, önceliklerinin "yaşam kalitesini" artırmak olduğunu söyledi. Işıkhan, "Refah ve yaşam kalitesini arttırmak önceliğimiz. Kimsenin mağdur olmaması, çalışanlarımızın refahının artırılması bizim için önemli." dedi.

Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Memura zam teklifi bugün Meclis'te - 4

Toplu sözleşmeye göre memurlara bu yılın ikinci 6 ayı için, yüzde 6 zam ve enflasyon farkı verilecek.

Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Memura zam teklifi bugün Meclis'te - 5

Refah payı hariç olarak, memurun zam oranını Haziran ayı enflasyon verisi belirleyeceğini söyleyen NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen, "Bu yılın ilk 5 ayında TÜFE yüzde 15,26 oranında arttı. Memur ve emeklilere yüzde 8 zammının üstüne 6,72 puanlık enflasyon farkı oluşturdu. Tahminler çerçevesinde bakılınca yüzde 17 civarında bir zam hesaplanıyor. Bu çerçevede seyananen zam kesin oranı belirleyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Memura zam teklifi bugün Meclis'te - 6

En düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesi, memur maaşına toplu sözleşme hükümleri olan yüzde 8 zam ve enflasyon farkının yanısıra, refah payı eklenmesi AK Parti'nin seçim vaatleri arasındaydı.

Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Memura zam teklifi bugün Meclis'te - 7

Ergen, "En düşük memur maaşının 22 bin TL olması yani taahhüt edilen sınırda kalması halinde bu gruptakilerin zam oranı yüzde 85'i bulması. Beklentiler tüm memurlara, maaşlara yüzde 25 seviyesinde bir zam yapılması. Bunun üzerine seyyanen zam yapılması. Seyananen zam için 7-8 bin gibi rakamlar konuşuluyor." dedi.

Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Memura zam teklifi bugün Meclis'te - 8

İşçi ve bağ-kur emeklilerinin aylıklarında ise kademeli artış beklendiğini belirten Ergen, "Bunun için de konuşulan senaryo yüzde 50'den başlayarak azalan bir kademeli artış olacağı yönünde." değerlendirmesinde bulundu.

DAHA FAZLA GÖSTER