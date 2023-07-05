Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Memura zam teklifi bugün Meclis'te
Memur ve emeklinin gözü bugün saat 10'da açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon verilerinde. Veriler açıklandıktan sonra maaşlara refah payı miktarı eklenerek kanun teklifi Meclis'e sunulacak. İşçi ve bağ-kur emeklilerinin aylıklarında ise kademeli artış bekleniyor.
Memur ve emeklinin Temmuz zammı belli oluyor. Kanun teklifi, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak. Teklifle ilgili ayrıntıları dün Meclis Genel Kurulu'nda gündemi değerlendiren AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu paylaştı.