Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? Memura zam teklifi bugün Meclis'te

Ergen, "En düşük memur maaşının 22 bin TL olması yani taahhüt edilen sınırda kalması halinde bu gruptakilerin zam oranı yüzde 85'i bulması. Beklentiler tüm memurlara, maaşlara yüzde 25 seviyesinde bir zam yapılması. Bunun üzerine seyyanen zam yapılması. Seyananen zam için 7-8 bin gibi rakamlar konuşuluyor." dedi.