Memur ve emekli maaşı ocak zammı 2025: Memur ve emekli zammı ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? En düşük emekli maaşı artacak mı?

Memur ve emekli maaşı zamlarının ne kadar olduğu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon verileri sonrasında sorgulanmaya başladı. Milyonlarca çalışan memur ve emekliyi ilgilendiren aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emeklinin 2025 ocak zammı belli oldu. Memur ve emeklisi toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkı alırken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 aylık enflasyon oranında zam alacak. Peki, 2025 memur ve emekli zammı ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? En düşük emekli maaşı artacak mı?

Memur ve emekli maaşı ocak zammı 2025: Memur ve emekli zammı ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? En düşük emekli maaşı artacak mı? - 1

2025 memur ve emekli ocak zammı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ocak ayında açıklanan aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte, milyonlarca memur ve emekliye 2025 yılının ilk yarısında yapılacak zam oranı netlik kazandı. Memur ve memur emeklilerinin aylık artışları, 7. Dönem toplu sözleşme kapsamına ek olarak 6 aylık enflasyon farkına göre belirlendi. Peki, 2025 memur ve emekli zammı ne kadar, yüzde kaç oldu?

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Memur ve emekli maaşı ocak zammı 2025: Memur ve emekli zammı ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? En düşük emekli maaşı artacak mı? - 2

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, kasım ayında enflasyon aylık yüzde 2,24 olarak açıklanmıştı.

Aralık ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı da belli oldu.

Buna göre; Aylık enflasyon temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için 2,47, eylül ayı için 2,97, ekim ayı için 2,88, kasım ayı için 2,24 ve aralık ayı için yüzde 1,03 olarak açıklandı.

Buna göre; 6 aylık dönemde oluşan enflasyon farkı yüzde 5,23 oldu.

Memur ve emekli maaşı ocak zammı 2025: Memur ve emekli zammı ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? En düşük emekli maaşı artacak mı? - 3

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLDU?

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri, 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor.

Aralık ayında açıklanan enflasyon verileri sonrasında emekli maaşları, 2025 yılının ilk 6 ayında yüzde 15,75 oranında artacak.

Memur ve emekli maaşı ocak zammı 2025: Memur ve emekli zammı ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? En düşük emekli maaşı artacak mı? - 4

EN DÜŞÜK EMEKLİ MEMUR MAAŞI NE KADAR?

En düşük memur emekli aylığı, temmuz ayında 17 bin 587 liraya yükselmişti.

Memur emeklilerinin en düşük maaşı, yüzde 11,55'lik zam sonrasında19 bin 618 liraya yükseldi.


Memur ve emekli maaşı ocak zammı 2025: Memur ve emekli zammı ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? En düşük emekli maaşı artacak mı? - 5

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN ZAMMI NE KADAR?

Memur ve memur emeklileri, temmuz ayında yüzde 10'luk sözleşme zammı almıştı. 6 aylık enflasyonda, bu oranı aşan miktar kadar fark hakkı elde edecekler.

Enflasyon farkının üzerine de toplu sözleşmeden doğan yüzde 6'lık bir zam eklenecek.

2025 yılının ilk 6 ayı için enflasyon farkı yüzde 5,23 oldu.

Enflasyon farkının üzerine de toplu sözleşmeden doğan yüzde 6'lık bir zam eklenecek.

Memur ve memur emeklilerinin maaşları, 2025 yılının ilk 6 aylık döneminde yüzde 11,55 oranında zamlanacak.

Memur ve emekli maaşı ocak zammı 2025: Memur ve emekli zammı ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? En düşük emekli maaşı artacak mı? - 6

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

En düşük memur maaşı, temmuz ayı itibarıyla 39 bin 177 liraya çıkmıştı.

Ocak ayı itibarıyla zam oranının yüzde 11,55 olmasıyla birlikte 2025 yılında en düşük memur aylığı, 41 bin 90 liraya yükseldi.

Memur ve emekli maaşı ocak zammı 2025: Memur ve emekli zammı ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? En düşük emekli maaşı artacak mı? - 7

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA ARTIŞ OLACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Şanlıurfa'da GAP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK)'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Işıkhan emekli aylıklarıyla ilgili sorulan soruya şu yanıtı verdi;

"Emekli aylıklarının arttırılması da biliyorsunuz yasal bir düzenleme doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Kanunumuza göre SSK ve BAĞ-KUR emeklileri Ocak ve Temmuz ayında 6 aylık TÜFE oranında, memur emeklilerine yaptığımız artışlar ise burada enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşmelerinde belirtilen rakamlarla belirlenmektedir. En düşük emekli aylığı ise bildiğiniz gibi 10.000 liraydı Temmuz ayında, en son 12.500 liraya çıkardık. Tabii burada kök aylığın artışı şöyle: Kısa süreli ve az prim ödediği için düşük aylık alan emeklilerimizi biz 12.500’e tamamlıyoruz ve aradaki farkı da Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından ödenmektedir. İnşallah enflasyon oranları belli olduktan sonra Ocak ayında yine Cumhurbaşkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda en düşük emekli aylığının da arttırılması noktasında da bir çalışma içerisinde bulunabileceğimizi ifade etmek isterim."

Memur ve emekli maaşı ocak zammı 2025: Memur ve emekli zammı ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? En düşük emekli maaşı artacak mı? - 8

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN DÜZENLEME GEREKİYOR

6 aylık enflasyon kaynaklanan zam oranı kök maaşa uygulanıyor.

En düşük emekli maaşı temmuz ayı itibarıyla en 12 bin 500 lira olarak belirlenmişti. Enflasyon zammına rağmen bu rakamın altında kalan aylıklar, 12 bin 500 liraya tamamlanmıştı. Güncel rakamlara göre 3 milyon 703 bin 180 kişi en düşük emekli maaşı alıyor.

En düşük emekli maaşının artması için Meclis düzenlemesi gerekiyor. Ekonomi yönetimince belirlenen rakam, yasa teklifi olarak TBMM'ye sunuluyor. Yani enflasyondan doğan zam oranı en düşük emekli aylığını etkilemiyor.

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