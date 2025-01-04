Memur ve emekli maaşı ocak zammı 2025: Memur ve emekli zammı ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? En düşük emekli maaşı artacak mı?
Memur ve emekli maaşı zamlarının ne kadar olduğu, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon verileri sonrasında sorgulanmaya başladı. Milyonlarca çalışan memur ve emekliyi ilgilendiren aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emeklinin 2025 ocak zammı belli oldu. Memur ve emeklisi toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkı alırken, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 aylık enflasyon oranında zam alacak. Peki, 2025 memur ve emekli zammı ne kadar oldu, yüzde kaç zamlandı? En düşük emekli maaşı artacak mı?
2025 memur ve emekli ocak zammı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ocak ayında açıklanan aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte, milyonlarca memur ve emekliye 2025 yılının ilk yarısında yapılacak zam oranı netlik kazandı. Memur ve memur emeklilerinin aylık artışları, 7. Dönem toplu sözleşme kapsamına ek olarak 6 aylık enflasyon farkına göre belirlendi. Peki, 2025 memur ve emekli zammı ne kadar, yüzde kaç oldu?