Memur ve emekli maaşı zammı enflasyon farkında son durum: 2025 memur ve emekli zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı artacak mı?
Memur ve emekli maaşı ocak zammı için gözler enflasyon farkına çevrildi. Memur ve emekli maaşı zamlarında belirleyici olan 6 enflasyon farkının ne kadar olacağını merak eden milyonlarca vatandaş, ekonomistlerin beklentilerini merak ediyor. Memur ve emekliler, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan aralık ayı enflasyonunu bekliyor. Peki, 2025 memur ve emekli zammı ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı artacak mı?
2025 memur ve emekli zammı öncesinde tüm gözler 6 aylık enflasyon farkına çevrildi. Kasım ayı enflasyon verilerinin TÜİK tarafından açıklanmasıyla birlikte 5 aylık enflasyon farkı belli olmuştu. Aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte belirlenecek olan 6 aylık enflasyon farkı, memur ve emeklinin zammında belirleyici olacak. Öte yandan en düşük emekli maaşlarına zam yapılıp yapılmayacağı da merak ediliyor. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, geçtiğimiz haftalarda açıklamalarda bulunmuştu.