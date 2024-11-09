Memur ve emekli maaşı zammı hesaplama 2025: 6 aylık enflasyon beklentisine göre memur ve emekli ne kadar zam alacak?
Memur ve emekli maaşı zamlarının ne kadar olacağıyla ilgili milyonlarca kişi muhtemel zam oranlarına odaklandı. Ekim ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte, 4 aylık enflasyon farkı netleşti. Böylelikle emeklilerin alacakları 4 aylık zam oranı şimdiden belli oldu. Memurlar ise ekim ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte yüzde 1,87'lik enflasyon farkını hak etmiş oldu. Memurlar toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkına bağlı olarak zam alacak. Peki, 2025 memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon beklentisi yüzde kaç?
Milyonlarca memur ve emekli, ocak ayında 6 aylık enflasyon verisine göre alacakları zam oranlarını hesaplamaya başladı. Ocak ayında açıklanacak olan aralık enflasyonuyla birlikte, 6 aylık enflasyon farkı belli olacak. Ekim sonu itibarıyla SGK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 12,06'lık zam farkını elde etmiş oldu. Peki, 6 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin zammı ne kadar olacak?