Memur ve emekli maaşı zammı hesaplama 2025: 6 aylık enflasyon beklentisine göre memur ve emekli ne kadar zam alacak?

Memur ve emekli maaşı zamlarının ne kadar olacağıyla ilgili milyonlarca kişi muhtemel zam oranlarına odaklandı. Ekim ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte, 4 aylık enflasyon farkı netleşti. Böylelikle emeklilerin alacakları 4 aylık zam oranı şimdiden belli oldu. Memurlar ise ekim ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte yüzde 1,87'lik enflasyon farkını hak etmiş oldu. Memurlar toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkına bağlı olarak zam alacak. Peki, 2025 memur ve emekli maaşı zammı ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon beklentisi yüzde kaç?

Memur ve emekli maaşı zammı hesaplama 2025: 6 aylık enflasyon beklentisine göre memur ve emekli ne kadar zam alacak? - 1

Milyonlarca memur ve emekli, ocak ayında 6 aylık enflasyon verisine göre alacakları zam oranlarını hesaplamaya başladı. Ocak ayında açıklanacak olan aralık enflasyonuyla birlikte, 6 aylık enflasyon farkı belli olacak. Ekim sonu itibarıyla SGK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 12,06'lık zam farkını elde etmiş oldu. Peki, 6 aylık enflasyon farkına göre memur ve emeklinin zammı ne kadar olacak?

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Memur ve emekli maaşı zammı hesaplama 2025: 6 aylık enflasyon beklentisine göre memur ve emekli ne kadar zam alacak? - 2

2025 MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar.

Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri ocak ayında 2025 yılının ilk zammını alacak.

Ekim sonu itibarıyla bu rakam yüzde 12,06'yı aşmış durumda.

Net rakam kasım ve aralık aylarına ilişkin 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak.

Memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 6 da toplu sözleşme zammı alacak.

Memur ve emekli maaşı zammı hesaplama 2025: 6 aylık enflasyon beklentisine göre memur ve emekli ne kadar zam alacak? - 3

4 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan verilere göre, eylül ayında enflasyon aylık yüzde 2,97 olarak açıklanmıştı.

Ekim ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 4 aylık enflasyon farkı da belli oldu.

Buna göre; Aylık enflasyon temmuz ayı için yüzde 3,32, ağustos ayı için 2,47, eylül ayı için 2,97 ve ekim ayı için de yüzde 2,88 olarak açıklandı.

Memur ve emekli maaşı zammı hesaplama 2025: 6 aylık enflasyon beklentisine göre memur ve emekli ne kadar zam alacak? - 4

SGK ve Bağ-Kur emeklileri şimdiden yüzde 12,06'lık zam farkını elde etmiş oldu.

Memurların maaşlarına yansıyacak olan enflasyon farkı ise yüzde 1,87 olarak açıklandı.

Bu hesaplamalar doğrultusunda yüzde 1,87 enflasyon farkına 7.Dönem Toplu sözleşmesindeki yüzde 6 ilave edilmesi halinde memur maaşlarına toplam yüzde 7.99 kümülatif zam meydana gelecek.

Yapılacak bu zam Ocak 2025'teki maaşlara yansıyacağı için her ay açıklanan aylık enflasyon oranında birikimli olarak hesaplanacak.

Memur ve emekli maaşı zammı hesaplama 2025: 6 aylık enflasyon beklentisine göre memur ve emekli ne kadar zam alacak? - 5

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK?

Beklentiler referans alındığında emekli ve memuru ilgilendiren 6 aylık enflasyon oranı yüzde 16,17 civarında hesaplanıyor.

Memur ve emekli maaşı zammı hesaplama 2025: 6 aylık enflasyon beklentisine göre memur ve emekli ne kadar zam alacak? - 6

EMEKLİLER NE KADAR ZAM ALACAK?

İşçi emeklileri, 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor.

Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda emeklilerin yıl sonu zam oranı yüzde 16 civarında olacak.

Memur ve emekli maaşı zammı hesaplama 2025: 6 aylık enflasyon beklentisine göre memur ve emekli ne kadar zam alacak? - 7

MEMURLAR NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklileri, 6 aylık enflasyonun yüzde 16,17 civarında gelmesi halinde yüzde 5,61'lik enflasyon farkına hak kazanacak.

Ayrıca memurlar, 7. Dönem toplu sözleşmesinden doğan yüzde 6'lık zam hakları bulunuyor.

Bu durumda memurların maaşları yüzde 12 civarında artış gösterecek.

Memur ve emekli maaşı zammı hesaplama 2025: 6 aylık enflasyon beklentisine göre memur ve emekli ne kadar zam alacak? - 8

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük memur maaşı, temmuz ayı itibarıyla 39 bin 177 liraya çıkmıştı.

Zam oranının yüzde 12 olması halinde 2025 yılında en düşük memur aylığı, 43 bin 878 liraya yükselecek.

Memur ve emekli maaşı zammı hesaplama 2025: 6 aylık enflasyon beklentisine göre memur ve emekli ne kadar zam alacak? - 9

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

En düşük memur emekli aylığı, temmuz ayında 17 bin 587 liraya yükselmişti.

Aynı senaryonun gerçekleşmesi halinde en düşük memur emekli aylığı, 19 bin 697 liraya çıkacak.

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