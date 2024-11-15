Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Enflasyon beklentileri yükseldi, hesaplar değişti

Memur ve emekliler, maaş zamlarına ilişkin gelişmelere odaklandı. Ekim ayı enflasyon verisi ile birlikte dört aylık enflasyon yüzde 12,06 olarak hesaplandı. Kasım piyasa anketi ise beklentilerdeki değişikliği ortaya koydu. Piyasaların enflasyon tahmini yukarı yönlü güncellenirken, memur ve emeklinin zam oranı da netleşmeye başladı. İşte enflasyon beklentilerine göre memur ve emeklinin 2025 yılında alacağı muhtemel maaşlar...

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Enflasyon beklentileri yükseldi, hesaplar değişti - 1

Milyonlarca işçi, memur ve emekli maaş zamları için ocak ayına odaklandı.

Memur, memur emeklileri ve işçi emeklilerinin zam oranları 6 aylık enflasyon neticesinde belirleniyor.

NTVPARA HABERLERİ

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Enflasyon beklentileri yükseldi, hesaplar değişti - 2

Ekim ayı ile birlikte dört aylık enflasyon ortaya çıktı. Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında toplam enflasyon yüzde 12,06 olarak hesaplandı.

Zam oranları kasım ve aralık enflasyonları ile birlikte kesinleşecek.

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Enflasyon beklentileri yükseldi, hesaplar değişti - 3

PİYASANIN ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

Merkez Bankası, kasım ayı piyasa katılımcıları anketinin sonuçlarını açıkladı.

Katılımcıların yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 44,11'den yüzde 44,81'e yükseldi.

Kasım ayı enflasyon beklentisi yüzde 2,01, aralık ayı ise 1,67 olarak belirlendi.

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Enflasyon beklentileri yükseldi, hesaplar değişti - 4

6 AYLIK ENFLASYON KAÇ OLACAK?

Piyasa katılımcılarının kasım ve aralık beklentileri göz önüne alındığında 6 aylık enflasyon yüzde 16,22 olarak hesaplandı.

Aralık enflasyon rakamları ocak ayının ilk haftasında belli olacak.

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Enflasyon beklentileri yükseldi, hesaplar değişti - 5

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanıyor.

İşçi emeklilerinin ekim ayı itibarıyla yüzde 12,06 zammı kesinleşmiş oldu.

Piyasa katılımcıları anketindeki veriler baz alındığında, yeni yılda emekli maaşlarına yüzde 16,22 oranında zam yapılacak.

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Enflasyon beklentileri yükseldi, hesaplar değişti - 6

MEMUR ENFLASYON FARKI KAÇ OLACAK?

Memur ve memur emeklileri, temmuz ayında yüzde 10'luk sözleşme zammı almıştı. 6 aylık enflasyonda bu oranı aşan miktarda enflasyon farkı elde edecekler.

Enflasyon farkının üzerine de toplu sözleşmeden doğan yüzde 6'lık bir zam eklenecek.

Memurlar, ekim ayı itibarıyla 1,87'lik enflasyon farkını elde etti.

Enflasyon beklentileri üzerinden hesaplama yapıldığında memur ve memur emeklileri, yıl sonunda yüzde 5,65'lik enflasyon farkına hak kazanacak.

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Enflasyon beklentileri yükseldi, hesaplar değişti - 7

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ ZAM TAHMİNİ

Memur ve memur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 12 olarak gerçekleşecek.

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Enflasyon beklentileri yükseldi, hesaplar değişti - 8

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük memur maaşı, temmuz ayı itibarıyla 39 bin 177 liraya çıkmıştı.

Zam oranının yüzde 12 olması halinde 2025 yılında en düşük memur aylığı, 43 bin 878 liraya yükselecek.

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Enflasyon beklentileri yükseldi, hesaplar değişti - 9

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

En düşük memur emekli aylığı, temmuz ayında 17 bin 587 liraya yükselmişti.

Aynı senaryonun gerçekleşmesi halinde en düşük memur emekli aylığı, 19 bin 697 liraya çıkacak.

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Enflasyon beklentileri yükseldi, hesaplar değişti - 10
Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Enflasyon beklentileri yükseldi, hesaplar değişti - 11
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