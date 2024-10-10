Memur ve emekli ne kadar zam alacak? Enflasyon tahminleri bu orana işaret ediyor
Piyasalarda enflasyon tahminleri güncellendi. Katılımcılar yıl sonunda enflasyonun yüzde 44'ü aşacağını öngördü. Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren oran da netleşmeye başladı. Emekli ve memur aylıkları 6 aylık enflasyon ile belli olacak. İşte memur ve emekli için konuşulan zam oranı... (Emekli ne kadar zam alacak?, Memur ne kadar zam alacak?, 6 aylık enflasyon kaç olacak?)
Milyonlarca işçi, memur ve emekli maaş zamları için ocak ayına odaklandı.
Memur, memur emeklileri ve işçi emeklileri, 6 aylık zam oranı neticesinde zam alıyor.
Eylül ile birlikte üç aylık enflasyon ortaya çıktı.
Buna göre temmuz, ağustos ve eylül ayında toplam enflasyon yüzde 8,92 olarak kaydedildi.