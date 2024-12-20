Memur ve emekli ne kadar zam olacak? Enflasyon beklentileri yükseldi, senaryolar değişti
Memur ve emekliler, maaş zamlarına ilişkin gelişmelere odaklandı. Kasım ayı enflasyonu ile beş aylık enflasyon yüzde 14,57 olarak hesaplandı. Nihai zam oranı için sadece aralık ayı verisi kaldı. Merkez Bankası'nın piyasa anketi ise beklentilerdeki değişikliği ortaya koydu. Piyasaların enflasyon tahmini yukarı yönlü güncellenirken, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı. İşte memur ve emekliler için 2025 yılı zam senaryosu...
Milyonlarca işçi, memur ve emekli maaş zamları için ocak ayına odaklandı.
Memur, memur emeklileri ve işçi emeklilerinin zam oranlarında 6 aylık zam oranı belirleyici oluyor.
Kasım ayı ile birlikte beş aylık enflasyon ortaya çıktı. Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında toplam enflasyon yüzde 14,57 olarak hesaplandı.
Zam oranı aralık enflasyonu ile birlikte kesinleşecek.