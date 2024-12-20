Memur ve emekli ne kadar zam olacak? Enflasyon beklentileri yükseldi, senaryolar değişti

Memur ve emekliler, maaş zamlarına ilişkin gelişmelere odaklandı. Kasım ayı enflasyonu ile beş aylık enflasyon yüzde 14,57 olarak hesaplandı. Nihai zam oranı için sadece aralık ayı verisi kaldı. Merkez Bankası'nın piyasa anketi ise beklentilerdeki değişikliği ortaya koydu. Piyasaların enflasyon tahmini yukarı yönlü güncellenirken, memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı. İşte memur ve emekliler için 2025 yılı zam senaryosu...

Memur ve emekli ne kadar zam olacak? Enflasyon beklentileri yükseldi, senaryolar değişti - 1

Milyonlarca işçi, memur ve emekli maaş zamları için ocak ayına odaklandı.

Memur, memur emeklileri ve işçi emeklilerinin zam oranlarında 6 aylık zam oranı belirleyici oluyor.

Kasım ayı ile birlikte beş aylık enflasyon ortaya çıktı. Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında toplam enflasyon yüzde 14,57 olarak hesaplandı.

Zam oranı aralık enflasyonu ile birlikte kesinleşecek.

NTVPARA HABERLERİ

Memur ve emekli ne kadar zam olacak? Enflasyon beklentileri yükseldi, senaryolar değişti - 2

ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Merkez Bankası anketine göre piyasa katılımcıları, aylık enflasyonun aralıkta yüzde 1,72 olacağını öngördü.

Memur ve emekli ne kadar zam olacak? Enflasyon beklentileri yükseldi, senaryolar değişti - 3

6 AYLIK ENFLASYON KAÇ OLACAK?

Beklentiler referans alındığında emekli ve memuru ilgilendiren 6 aylık enflasyon oranı yüzde 16,54 civarında hesaplanıyor.

Memur ve emekli ne kadar zam olacak? Enflasyon beklentileri yükseldi, senaryolar değişti - 4

EMEKLİ NE KADAR ZAM OLACAK?

Emekli maaşları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanıyor.

İşçi emeklilerinin kasım ayı itibarıyla yüzde 14,57 zammı kesinleşmiş oldu.

Piyasa beklentileri baz alındığında, yeni yılda emekli maaşlarına yüzde 16,54 oranında zam yapılacak.

Memur ve emekli ne kadar zam olacak? Enflasyon beklentileri yükseldi, senaryolar değişti - 5

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN MUHTEMEL ZAM ORANI

Memur ve memur emeklileri, temmuz ayında yüzde 10'luk sözleşme zammı almıştı. 6 aylık enflasyonda, bu oranı aşan miktar kadar fark hakkı elde edecekler.

Enflasyon farkının üzerine de toplu sözleşmeden doğan yüzde 6'lık bir zam eklenecek.

Enflasyon beklentilerine göre memur ve memur emeklileri, yıl sonunda yüzde 5,95'lik enflasyon farkına hak kazanacak.

Böylece memur ve memur emeklisinin zam oranı yüzde 12,62 olarak gerçekleşecek.

Memur ve emekli ne kadar zam olacak? Enflasyon beklentileri yükseldi, senaryolar değişti - 6

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük memur maaşı, temmuz ayı itibarıyla 39 bin 177 liraya çıkmıştı.

Zam oranının yüzde 12,62 olması halinde 2025 yılında en düşük memur aylığı, 44 bin 121 liraya yükselecek.

Memur ve emekli ne kadar zam olacak? Enflasyon beklentileri yükseldi, senaryolar değişti - 7

EN DÜŞÜK EMEKLİ MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük memur emekli aylığı, temmuz ayında 17 bin 587 liraya yükselmişti.

Aynı senaryonun gerçekleşmesi halinde en düşük memur emekli aylığı, 19 bin 806 liraya çıkacak.

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