Memur ve emekli ne kadar zam olacak? Enflasyon beklentileri yükseldi, senaryolar değişti

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN MUHTEMEL ZAM ORANI

Memur ve memur emeklileri, temmuz ayında yüzde 10'luk sözleşme zammı almıştı. 6 aylık enflasyonda, bu oranı aşan miktar kadar fark hakkı elde edecekler.



Enflasyon farkının üzerine de toplu sözleşmeden doğan yüzde 6'lık bir zam eklenecek.



Enflasyon beklentilerine göre memur ve memur emeklileri, yıl sonunda yüzde 5,95'lik enflasyon farkına hak kazanacak.



Böylece memur ve memur emeklisinin zam oranı yüzde 12,62 olarak gerçekleşecek.