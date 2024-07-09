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Memur ve emekli (SSK - Bağkur,) maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

Temmuz ayı memur ve emekli maaşı zam oranlarının belli olması ardından gözler maaş farklarının yatırılacağı tarihe çevrildi. Emekli maaş ödemeleri, her ay tahsisat numarasına göre 17 ile 26'sı arasında yatırılıyor. Peki, memur ve emekli (SSK - Bağkur,) maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

Memur ve emekli (SSK - Bağkur,) maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? - 1

Milyonların merakla beklediği emekli ve memur maaş zamları kesinleşti. Sözleşmeli personel, memur ve memur emeklilerine yüzde 19.31 oranında zam yapılması kesinleşti.

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Memur ve emekli (SSK - Bağkur,) maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? - 2

KÖK MAAŞ ARTIŞI GÜNDEMDE

Ancak AK Parti, en düşük emekli aylığının artması için çalışma başlattı. Kök maaşı, en düşük emekli aylığı olan 10 bin liranın altında olan 1.8 milyon emekli yararlanacak. Kulislere yansıyan bilgilere göre, en düşük emekli maaşının 12 bin liraya çıkarılması niyeti var.

Memur ve emekli (SSK - Bağkur,) maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? - 3

MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN YATAR?

Memur ve memur emeklilerinin aylıkları ayın 15'inden sonra yatmasından dolayı 1 Temmuz-14 Temmuz 2024 tarihleri arasındaki fark tutarlarının hesaplanıp yatırılması bekleniyor.

Memur ve emekli (SSK - Bağkur,) maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak? - 4

Geçtiğimiz ocak ayında yapılan zamlar ardından maaş farkları şubat ayının ilk haftasında yapılmıştı. SSK kapsamında emekli olan vatandaşların ödemesi 6 Şubat’ta, Bağ-Kur kapsamında emekli olan vatandaşların ödemesi ise 7 Şubat’ta gerçekleştirilmişti.

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