Memur ve emekli (SSK - Bağkur,) maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?

KÖK MAAŞ ARTIŞI GÜNDEMDE

Ancak AK Parti, en düşük emekli aylığının artması için çalışma başlattı. Kök maaşı, en düşük emekli aylığı olan 10 bin liranın altında olan 1.8 milyon emekli yararlanacak. Kulislere yansıyan bilgilere göre, en düşük emekli maaşının 12 bin liraya çıkarılması niyeti var.