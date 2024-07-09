Memur ve emekli (SSK - Bağkur,) maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?
Temmuz ayı memur ve emekli maaşı zam oranlarının belli olması ardından gözler maaş farklarının yatırılacağı tarihe çevrildi. Emekli maaş ödemeleri, her ay tahsisat numarasına göre 17 ile 26'sı arasında yatırılıyor. Peki, memur ve emekli (SSK - Bağkur,) maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?
Milyonların merakla beklediği emekli ve memur maaş zamları kesinleşti. Sözleşmeli personel, memur ve memur emeklilerine yüzde 19.31 oranında zam yapılması kesinleşti.