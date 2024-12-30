Memur ve emekli zammı 2025: Memur ve emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı artacak mı?

Memur ve emekli zammında son durum, milyonlarca memur ve emekli tarafından araştırılmaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ocak ayında açıklanacak olan enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emeklinin zammında belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı da belli olacak. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi sonrasında aralık ayı enflasyon beklentisi belli olurken, 6 aylık enflasyon farkı da tahmin edilmeye başlandı. Öte yandan bugün gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli maaşlarının artışıyla ilgili de konuştu. Peki, 2025 memur ve emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı artacak mı?

Memur ve emekli zammı 2025: Memur ve emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı artacak mı? - 1

2025 memur ve emekli zammı öncesinde artık tüm gözler ocak ayında açıklanacak olan aralık ayı enflasyon verilerine çevrildi. Yılın son enflasyon verisiyle birlikte, memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisi vatandaşların yeni yılda geçerli olacak zam oranı belli olacak. Memur maaşlarına enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı da yansıtılacak. Peki, 2025 memur ve emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı artacak mı?

NTVPARA HABERLERİ

Memur ve emekli zammı 2025: Memur ve emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı artacak mı? - 2

6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK?

Merkez Bankası anketine göre piyasa katılımcıları, aylık enflasyonun aralıkta yüzde 1,72 olacağını öngördü.

Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında toplam enflasyon yüzde 14,57 olarak hesaplandı.

Beklentiler referans alındığında emekli ve memuru ilgilendiren 6 aylık enflasyon oranı yüzde 16,54 civarında hesaplanıyor.

Enflasyon yüzde 2 gelirse, 6 aylık enflasyon yüzde 16,86'ya çıkıyor. Memur ve emekli zammında belirleyici olan enflasyon farkı ise yüzde 6,24 olacak.

Enflasyonun yüzde 2,5 olması halinde ise 6 aylık enflasyon yüzde 17,43'e yükseliyor. Enflasyon farkı ise 6,76 olacak.

Memur ve emekli zammı 2025: Memur ve emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı artacak mı? - 3

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri, 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor.

Enflasyon beklentileri göz önüne alındığında emeklilerin yıl sonu zam oranı yüzde 16-18 civarında şekilleniyor.

Memur ve emekli zammı 2025: Memur ve emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı artacak mı? - 4

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINDA ARTIŞ OLACAK MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Şanlıurfa'da GAP Eylem Planı Bilgilendirme ve İstişare Toplantısı ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK)'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Işıkhan emekli aylıklarıyla ilgili sorulan soruya şu yanıtı verdi;

"Emekli aylıklarının arttırılması da biliyorsunuz yasal bir düzenleme doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Kanunumuza göre SSK ve BAĞ-KUR emeklileri Ocak ve Temmuz ayında 6 aylık TÜFE oranında, memur emeklilerine yaptığımız artışlar ise burada enflasyon farkına ilaveten toplu sözleşmelerinde belirtilen rakamlarla belirlenmektedir. En düşük emekli aylığı ise bildiğiniz gibi 10.000 liraydı Temmuz ayında, en son 12.500 liraya çıkardık. Tabii burada kök aylığın artışı şöyle: Kısa süreli ve az prim ödediği için düşük aylık alan emeklilerimizi biz 12.500’e tamamlıyoruz ve aradaki farkı da Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından ödenmektedir. İnşallah enflasyon oranları belli olduktan sonra Ocak ayında yine Cumhurbaşkanlığında Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nda en düşük emekli aylığının da arttırılması noktasında da bir çalışma içerisinde bulunabileceğimizi ifade etmek isterim."

Memur ve emekli zammı 2025: Memur ve emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı artacak mı? - 5

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklileri, temmuz ayında yüzde 10'luk sözleşme zammı almıştı. 6 aylık enflasyonda, bu oranı aşan miktar kadar fark hakkı elde edecekler.

Enflasyon farkının üzerine de toplu sözleşmeden doğan yüzde 6'lık bir zam eklenecek.

Enflasyon beklentilerine göre memur ve memur emeklileri, yıl sonunda yüzde 5,95'lik enflasyon farkına hak kazanacak.

Böylece memur ve memur emeklisinin zam oranı yüzde 12,62 olarak gerçekleşecek.

Memur ve emekli zammı 2025: Memur ve emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı artacak mı? - 6

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN DÜZENLEME GEREKİYOR

6 aylık enflasyon kaynaklanan zam oranı kök maaşa uygulanıyor.

En düşük emekli maaşı temmuz ayı itibarıyla en 12 bin 500 lira olarak belirlenmişti. Enflasyon zammına rağmen bu rakamın altında kalan aylıklar, 12 bin 500 liraya tamamlanmıştı. Güncel rakamlara göre 3 milyon 703 bin 180 kişi en düşük emekli maaşı alıyor.

En düşük emekli maaşının artması için Meclis düzenlemesi gerekiyor. Ekonomi yönetimince belirlenen rakam, yasa teklifi olarak TBMM'ye sunuluyor. Yani enflasyondan doğan zam oranı en düşük emekli aylığını etkilemiyor.

Memur ve emekli zammı 2025: Memur ve emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı artacak mı? - 7

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük memur maaşı, temmuz ayı itibarıyla 39 bin 177 liraya çıkmıştı.

Zam oranının yüzde 12,62 olması halinde 2025 yılında en düşük memur aylığı, 44 bin 121 liraya yükselecek.

Yüzde 13 civarında bir zam olması halinde ise en düşük memur maaşı 44 bin 270 liraya çıkacak.

Memur ve emekli zammı 2025: Memur ve emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı artacak mı? - 8

EN DÜŞÜK EMEKLİ MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük memur emekli aylığı, temmuz ayında 17 bin 587 liraya yükselmişti.

Memur emeklilerinin en düşük maaşı, yüzde 12'lik zam halinde 19 bin 697 liraya çıkacak.

Yüzde 13'lük zam olasılığında ise en düşük maaş 19 bin 873 lira olacak.

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