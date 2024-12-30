Memur ve emekli zammı 2025: Memur ve emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı artacak mı?
Memur ve emekli zammında son durum, milyonlarca memur ve emekli tarafından araştırılmaya devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından ocak ayında açıklanacak olan enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emeklinin zammında belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı da belli olacak. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi sonrasında aralık ayı enflasyon beklentisi belli olurken, 6 aylık enflasyon farkı da tahmin edilmeye başlandı. Öte yandan bugün gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli maaşlarının artışıyla ilgili de konuştu. Peki, 2025 memur ve emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı artacak mı?
2025 memur ve emekli zammı öncesinde artık tüm gözler ocak ayında açıklanacak olan aralık ayı enflasyon verilerine çevrildi. Yılın son enflasyon verisiyle birlikte, memur, memur emeklisi, SGK ve Bağ-Kur emeklisi vatandaşların yeni yılda geçerli olacak zam oranı belli olacak. Memur maaşlarına enflasyon farkına ek olarak toplu sözleşme zammı da yansıtılacak. Peki, 2025 memur ve emekli maaşı zammı ne zaman açıklanacak, ne kadar olacak? En düşük emekli maaşı artacak mı?