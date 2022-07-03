Memur ve emekli zammı belli oluyor (Beklentilere göre tüm ek zamlı maaşlar)

Haberler - NTV - ntv.com.tr 03.07.2022 - 09:39
Asgari ücrete yapılan ara zammın ardından devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklileri de 4 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarına odaklandı.
Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı enflasyon verilerini 4 Temmuz Pazartesi (Yarın) günü saat 10.00'da açıklayacak.
TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, ocak-mayıs döneminde tüketici fiyatlarında yüzde 35,64 artış oldu.
Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 7,5'lik zam oranı aşıldı.
Devlet memurları, haziran ayı TÜFE oranı kapsamında enflasyon farkı alacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.
Toplu sözleşme gereği, enflasyon farkı 6 aylık dönemler halinde hesaplanıyor.
Pazartesi günü açıklanacak haziran ayı enflasyonu ile ilk 6 aylık enflasyon farkı, çalışanların maaş artışlarında belirleyici olacak.
AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayında yıllık enflasyonun yüzde 77,75'e çıkmasını bekliyor.
Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,77 olarak açıklanırken, aynı dönem için AA Finans anketine katılan ekonomistler yüzde 4,44 tahmininde bulundu.
Sabah gazetesinde yer alan haberde Anadolu Ajansı ve Merkez Bankası Enflasyon beklentilerine göre ayrı ayrı tüm zam oranı ve maaş hesaplamaları yer aldı:
İşte tablo tablo tüm maaş beklentileri...
TÜİK'in Mayıs ayı enflasyon oranını açıklamasının ardından 5 aylık enflasyon yüzde 35,64 olarak kayıtlara geçti. Bununla beraber memur enflasyon farkı ise yüzde 28,14 oldu. Bu orana toplu sözleşme zammı eklenince 5 aylık memur zammı yüzde 35,14 olarak netleşti.
Yani Haziran ayı enflasyon oranı sıfır çıksa bile, emeklilerin yüze 35,64, memurların ise yüzde 35,14 oranında zam alması kesinleşmiş oldu.
Temmuz zammı döneminde memur ve memur emeklisi için toplu sözleşme zammı ise yüzde 7 olarak belirlendi. Buna ilaveten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu dönemde de sosyal refah düzenlemesi adı altında ek zam için çalışmalarını sürdürüyor.
Toplu sözleşme zam oranının 7'den yüzde 10'a tamamlanması seçeneği öne çıkarken, bu beklentinin gerçekleşmesi durumunda memurlar enflasyon farkı ve yüzde 10 zam alacaklar.
AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 4,44 olarak sonuçlandı. Eğer bu enflasyon beklentileri gerçekleşirse;
-Yapılan bu hesaplamalara Aile yardımı dahil (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) olarak Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı ücretlerden hesaplanmıştır.
Merkez Bankası Haziran ayı enflasyon beklenti anketine göre, yapılan hesaplamalarla zam oranları;
Bu hesaba göre; Bağ-Kur tarım emeklilerinde en düşük aylık 2.343 liradan 3.319 liraya, 2000'den sonra emekli olan en düşük SSK'lı maaşı ise 2.041 liradan 2.891 liraya çıkacaktı. Ancak alınan kararla en düşük emekli maaşı 3.500 olarak belirlendi. Bağ-Kur tarım emeklileri ve en düşük SSK'lı maaşı bu aydan itibaren 3.500 TL olarak hesaplara geçecek.
UNVAN - MEVCUT MAAŞ (TL) - 5 AYLIK ZAM YÜZDE 35,14 - 6 AYLIK ZAM YÜZDE 41,16 - EK ZAMLI YÜZDE 44,16
UNVAN - MEVCUT MAAŞ (TL) - 5 AYLIK ZAM YÜZDE 35,14 - 6 AYLIK ZAM YÜZDE 41,16 - EK ZAMLI YÜZDE 44,16
UNVAN - MEVCUT MAAŞ (TL) - 5 AYLIK ZAM YÜZDE 35,14 - 6 AYLIK ZAM YÜZDE 41,16 - EK ZAMLI YÜZDE 44,16
UNVAN - MEVCUT MAAŞ (TL) - 5 AYLIK ZAM YÜZDE 35,14 - 6 AYLIK ZAM YÜZDE 41,16 - EK ZAMLI YÜZDE 44,16
Temmuz ayında memur maaşları için belirlenecek zam oranı aynı zamanda sosyal yardımları ve kıdem tazminatı tavanını da yükseltecek. İşte 6 aylık enflasyon beklentileri göre yeni 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kronik hasta yardımı ve engelli aylığı hesabı:
ÖDEME TÜRÜ - MEVCUT MAAŞ (TL) - 5 AYLIK ZAM YÜZDE 35,14 - 6 AYLIK ZAM YÜZDE 41,16 - EK ZAMLI YÜZDE 44,16