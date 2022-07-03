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Memur ve emekli zammı belli oluyor (Beklentilere göre tüm ek zamlı maaşlar)

TÜİK pazartesi günü haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklayacak. Açıklanacak rakamla memur ve emeklilerin yılı ikinci yarısı için alacağı enflasyon farkı da netlik kazanacak. Açıklanan enflasyon beklentilerine göre birçok maaşla birlikte ek zamlı yeni emekli, memur ücret hesaplamaları ve sosyal yardım ödemelerini hesaplandı. İşte enflasyon beklentilerine göre ayrı ayrı tüm zam oranı ve maaş hesaplamaları...

Haberler - NTV - ntv.com.tr 03.07.2022 - 09:39

Memur ve emekli zammı belli oluyor (Beklentilere göre tüm ek zamlı maaşlar) - 1

Asgari ücrete yapılan ara zammın ardından devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklileri de 4 Temmuz'da açıklanacak haziran ayı enflasyon rakamlarına odaklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı enflasyon verilerini 4 Temmuz Pazartesi (Yarın) günü saat 10.00'da açıklayacak.

Memur ve emekli zammı belli oluyor (Beklentilere göre tüm ek zamlı maaşlar) - 2

TÜİK'in açıkladığı enflasyon verilerine göre, ocak-mayıs döneminde tüketici fiyatlarında yüzde 35,64 artış oldu.

Böylece 5 aylık dönemde, maaşlara yapılan yüzde 7,5'lik zam oranı aşıldı.

Devlet memurları, haziran ayı TÜFE oranı kapsamında enflasyon farkı alacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de maaşlarını bu yılın ilk 6 aylık enflasyonu oranında zamlı alacak.

Memur ve emekli zammı belli oluyor (Beklentilere göre tüm ek zamlı maaşlar) - 3

ZAMMI BELİRLEYECEK

Toplu sözleşme gereği, enflasyon farkı 6 aylık dönemler halinde hesaplanıyor. 

Pazartesi günü açıklanacak haziran ayı enflasyonu ile ilk 6 aylık enflasyon farkı, çalışanların maaş artışlarında belirleyici olacak.

Memur ve emekli zammı belli oluyor (Beklentilere göre tüm ek zamlı maaşlar) - 4

ENFLASYON TAHMİNİ

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, haziran ayında yıllık enflasyonun yüzde 77,75'e çıkmasını bekliyor. 

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 3,77 olarak açıklanırken, aynı dönem için AA Finans anketine katılan ekonomistler yüzde 4,44 tahmininde bulundu.

Memur ve emekli zammı belli oluyor (Beklentilere göre tüm ek zamlı maaşlar) - 5

Sabah gazetesinde yer alan haberde Anadolu Ajansı ve Merkez Bankası Enflasyon beklentilerine göre ayrı ayrı tüm zam oranı ve maaş hesaplamaları yer aldı:

  • Temmuz zam oranı ile memur enflasyon farkı
  • Emekli zammı ve memur zammı hesabı
  • En düşük emekli ve memur maaşı hesabı
  • Temmuz zammı ile SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşları hesabı
  • 15 meslekte ek zamlı memur ve memur emeklisi maaşları hesabı
  • 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kronik hasta yardımı ve engelli aylığı hesabı

İşte tablo tablo tüm maaş beklentileri...

Memur ve emekli zammı belli oluyor (Beklentilere göre tüm ek zamlı maaşlar) - 6

TÜİK'in Mayıs ayı enflasyon oranını açıklamasının ardından 5 aylık enflasyon yüzde 35,64 olarak kayıtlara geçti. Bununla beraber memur enflasyon farkı ise yüzde 28,14 oldu. Bu orana toplu sözleşme zammı eklenince 5 aylık memur zammı yüzde 35,14 olarak netleşti. 

Yani Haziran ayı enflasyon oranı sıfır çıksa bile, emeklilerin yüze 35,64, memurların ise yüzde 35,14 oranında zam alması kesinleşmiş oldu.

Memur ve emekli zammı belli oluyor (Beklentilere göre tüm ek zamlı maaşlar) - 7

Temmuz zammı döneminde memur ve memur emeklisi için toplu sözleşme zammı ise yüzde 7 olarak belirlendi. Buna ilaveten Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu dönemde de sosyal refah düzenlemesi adı altında ek zam için çalışmalarını sürdürüyor.

Toplu sözleşme zam oranının 7'den yüzde 10'a tamamlanması seçeneği öne çıkarken, bu beklentinin gerçekleşmesi durumunda memurlar enflasyon farkı ve yüzde 10 zam alacaklar.

Memur ve emekli zammı belli oluyor (Beklentilere göre tüm ek zamlı maaşlar) - 8

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin Haziran ayı enflasyon beklentisi yüzde 4,44 olarak sonuçlandı. Eğer bu enflasyon beklentileri gerçekleşirse;  

  • 6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 41,66
  • 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 41,66
  • 6 aylık memur enflasyon farkı yüzde 34,16
  • Memur Temmuz ayı toplu sözleşme zammı yüzde 7
  • Memur ve memur emeklisi zammı 41,16
  • Ek zam beklentisi yüzde 3
  • Ek zamlı memur zam oranı 44,16 oldu. 

-Yapılan bu hesaplamalara Aile yardımı dahil (Çalışmayan eş ve 0-6 yaş arası 2 çocuk) olarak Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı ücretlerden hesaplanmıştır.

Memur ve emekli zammı belli oluyor (Beklentilere göre tüm ek zamlı maaşlar) - 9

EN DÜŞÜK EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI HESABI

  • En düşük memur maaşı 6.429 liradan 9.075 liraya, (Ek zamlı 9.268 TL)
  • En düşük memur emeklisi maaşı 4.289 liradan 6.054 liraya, (Ek zamlı 6.183)
  • Esnafta en düşük emekli aylığı 2.948 liradan 4.176 liraya,
  • 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda maaş 3.292 liradan 4.663 liraya çıkacak.

Memur ve emekli zammı belli oluyor (Beklentilere göre tüm ek zamlı maaşlar) - 10

Merkez Bankası Haziran ayı enflasyon beklenti anketine göre, yapılan hesaplamalarla zam oranları;

  • Merkez Bankası beklenti anketine göre enflasyon oranı yüzde 3,77
  • 6 aylık enflasyon beklentisi yüzde 40,75
  • 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 40,75
  • 6 aylık memur enflasyon farkı yüzde 33,25
  • Memur Temmuz ayı toplu sözleşme zammı yüzde 7
  • Memur ve memur emeklisi zammı 40,25
  • Ek zam beklentisi yüzde 3
  • Ek zamlı memur zam oranı 43,25 oldu.

Memur ve emekli zammı belli oluyor (Beklentilere göre tüm ek zamlı maaşlar) - 11

Bu hesaba göre; Bağ-Kur tarım emeklilerinde en düşük aylık 2.343 liradan 3.319 liraya, 2000'den sonra emekli olan en düşük SSK'lı maaşı ise 2.041 liradan 2.891 liraya çıkacaktı. Ancak alınan kararla en düşük emekli maaşı 3.500 olarak belirlendi. Bağ-Kur tarım emeklileri ve en düşük SSK'lı maaşı bu aydan itibaren 3.500 TL olarak hesaplara geçecek.

Memur ve emekli zammı belli oluyor (Beklentilere göre tüm ek zamlı maaşlar) - 12

MEMUR TABAN MAAŞLARI

UNVAN - MEVCUT MAAŞ (TL) - 5 AYLIK ZAM YÜZDE 35,14 - 6 AYLIK ZAM YÜZDE 41,16 - EK ZAMLI YÜZDE 44,16

  • Memur - 6429 - 8688 - 9075 - 9268
  • Memur emeklisi - 4289 - 5796 - 6054 - 6183

Memur ve emekli zammı belli oluyor (Beklentilere göre tüm ek zamlı maaşlar) - 13

TÜM MEMUR MAAŞLARI

UNVAN - MEVCUT MAAŞ (TL) - 5 AYLIK ZAM YÜZDE 35,14 - 6 AYLIK ZAM YÜZDE 41,16 - EK ZAMLI YÜZDE 44,16

  • GENEL MÜDÜR 1/4 - 21330 - 28825 - 30109 - 30749
  • ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 - 11188 - 15119 - 15793 - 16129
  • MEMUR (Lisans mezunu)9/1 - 6854 - 9262 - 9675 - 9881
  • ÖĞRETMEN 1/4 - 8668 - 11714 - 12236 - 12496
  • KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 19510 - 26366 - 27540 - 28126
  • BAŞKOMİSER 3/1 - 11162 - 15084 - 15756 - 16091
  • POLİS MEMURU 8/1 - 9706 - 13117 - 13701 - 13992
  • UZ. DOKTOR 1/4 - 13312 - 17990 - 18791 - 19191

Memur ve emekli zammı belli oluyor (Beklentilere göre tüm ek zamlı maaşlar) - 14

UNVAN - MEVCUT MAAŞ (TL) - 5 AYLIK ZAM YÜZDE 35,14 - 6 AYLIK ZAM YÜZDE 41,16 - EK ZAMLI YÜZDE 44,16

  • HEMŞİRE (Lisans mezunu) 5/1 - 8351 - 11286 - 11788 - 12039
  • MÜHENDİS 1/4 - 11440 - 15460 - 16149 - 16492
  • TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 - 7132 - 9638 - 10068 - 10281
  • PROFESÖR 1/4 - 18369 - 24824 - 25930 - 26481 
    • ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 10809 - 14607 - 15258 - 5582
    • VAİZ 1/4 - 9003 - 12167 - 12709 - 12979
    • AVUKAT 1/4 - 10934 - 14776 - 15434 - 15762

Memur ve emekli zammı belli oluyor (Beklentilere göre tüm ek zamlı maaşlar) - 15

MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?

UNVAN - MEVCUT MAAŞ (TL) - 5 AYLIK ZAM YÜZDE 35,14 - 6 AYLIK ZAM YÜZDE 41,16 - EK ZAMLI YÜZDE 44,16

  • Müşteşar (1/1) - 15459 - 20891 - 21822 - 22286
  • Genel Müdür (1/1) - 13664 - 18466 - 19288 - 19698
  • Şube Müdürü (Lisans - 1/4) - 5243 - 7085 - 7401 - 7558
  • Memur (Lisans - 1/4) - 5130 - 6933 - 7242 - 7395
    • Kaymakam 1. Sınıf (1/4) - 8956 - 12103 - 12642 - 12911
    • Polis memuru (8/1) - 5456 - 7373 - 7702 - 7865
    • Hemşire (Lisans - 1/4) - 5128 - 6930 - 7239 - 7393
    • Mühendis (1/4) - 6433 - 8694 - 9081 - 9274
      • Teknisyen (Lise-1/4) - 4477 - 6050 - 6320 - 6454
      • Profesör (1/4) - 12238 - 16538 - 17275 - 17642
      • İmam-hatip - 5275 - 7129 - 7446 - 7604
      • Avukat (1/4) - 5275 - 7129 - 7446 - 7604

Memur ve emekli zammı belli oluyor (Beklentilere göre tüm ek zamlı maaşlar) - 16

SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ NE KADAR OLACAK?

Temmuz ayında memur maaşları için belirlenecek zam oranı aynı zamanda sosyal yardımları ve kıdem tazminatı tavanını da yükseltecek. İşte 6 aylık enflasyon beklentileri göre yeni 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kronik hasta yardımı ve engelli aylığı hesabı:

ÖDEME TÜRÜ - MEVCUT MAAŞ (TL) - 5 AYLIK ZAM YÜZDE 35,14 - 6 AYLIK ZAM YÜZDE 41,16 - EK ZAMLI YÜZDE 44,16

  • 65 yaş aylığı - 1085 - 1466 - 1532 - 1564
  • Evde bakım desteği - 2354 - 3181 - 3323 - 3394
  • Kronik hastalık yardımı - 2354 - 3181 - 3323 - 3394
  • Engelli aylığı (%40-69) - 866 - 1170 - 1222 - 1248
  • Engelli aylığı (%70 ve üstü) - 1299 - 1755 - 1834 - 1873

Memur ve emekli zammı belli oluyor (Beklentilere göre tüm ek zamlı maaşlar) - 17

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