Memur ve emekli zammı belli oluyor (Beklentilere göre tüm ek zamlı maaşlar)

Bu hesaba göre; Bağ-Kur tarım emeklilerinde en düşük aylık 2.343 liradan 3.319 liraya, 2000'den sonra emekli olan en düşük SSK'lı maaşı ise 2.041 liradan 2.891 liraya çıkacaktı. Ancak alınan kararla en düşük emekli maaşı 3.500 olarak belirlendi. Bağ-Kur tarım emeklileri ve en düşük SSK'lı maaşı bu aydan itibaren 3.500 TL olarak hesaplara geçecek.