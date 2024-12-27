Memur ve emekli zammı hesaplama 2025: Memur ve emekli maaşı zammı ne kadar, yüzde kaç olacak?
Memur ve emekli maaşı zammının ne kadar olacağı, ocak ayına kısa bir zaman kalmasıyla birlikte milyonlarca kişinin gündeminde yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emekli zammında belirleyici olan 6 aylık enflasyon farkı da belli olacak. Merkez Bankası tarafından yapılan piyasa katılımcıları anketine göre enflasyon beklentisi yükseldi. Peki, 2025 memur ve emekli maaşı zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? İşte memur ve emekli zammı hesaplama ekranı.
2025 memur ve emekli zammı hesaplaması, ocak ayında açıklanacak olan aralık ayı enflasyon verileri öncesinde yapılmaya başlandı. Milyonlarca memur ve emekliyi ilgilendiren 6 aylık enflasyon farkı, aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla belli olacak. Böylelikle memur maaşlarına toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı yansıtılacak. Emekli maaşları da 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenecek. Peki, 2025 memur ve emekli maaşı zammı ne kadar, yüzde kaç olacak? İşte memur ve emekli zammı hesaplama ekranı.