Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu (Hangi memur ne kadar maaş alacak? 2025 yılı memur maaşları)
Aralık ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur ve emeklilerin zam oranı netleşti. Altı aylık enflasyon yüzde 15,75 olarak hesaplandı. Memur ve memur emeklileri, SSK emeklileri ne kadar zam alacak? İşte kalem kalem zamlı maaşlar...
Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayı verilerini açıkladı.
Türkiye'nin 2024 yılı enflasyonu belli oldu. TÜİK verilerine göre enflasyon, Aralık 2024'te aylık periyotta yüzde 1,03 arttı. Yıl sonu enflasyonu 44,38 olarak gerçekleşti.
Böylece 6 aylık enflasyon oranı ile memur ve emeklinin zam oranı da belli oldu.