Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu (Hangi memur ne kadar maaş alacak? 2025 yılı memur maaşları)

Türkiye İstatistik Kurumu, aralık ayı verilerini açıkladı.

Türkiye'nin 2024 yılı enflasyonu belli oldu. TÜİK verilerine göre enflasyon, Aralık 2024'te aylık periyotta yüzde 1,03 arttı. Yıl sonu enflasyonu 44,38 olarak gerçekleşti.

Böylece 6 aylık enflasyon oranı ile memur ve emeklinin zam oranı da belli oldu.