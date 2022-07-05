Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu: İşte yeni maaşlar (Memur-emekli zammı ne kadar?)

SSK EMEKLİSİNE YÜZDE 42,35 ZAM

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de yılda iki kez aylıklarına zam alıyor. Bu oran 6 aylık enflasyon rakamına göre belirleniyor. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 42,35 zam alacak.