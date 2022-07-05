Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu: İşte yeni maaşlar (Memur-emekli zammı ne kadar?)

Haberler - ntv.com.tr 05.07.2022 - 07:27
Enflasyon haziran ayında yüzde 4,95 artış kaydetti. TÜİK verilerine göre, 6 aylık enflasyon yüzde 42,35 olarak gerçekleşti.
Enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından milyonları ilgilendiren zam oranları da netleşti.
Memur ve memur emeklileri yılda iki kez maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor ve geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa maaş zammına yansıyor. Memurlar ocak ayında yüzde 7,5 toplu sözleşme zammı almıştı.
6 aylık rakamlara göre memur ve memur emeklileri yüzde 34,69 enflasyon farkı alacak. Yüzde 7'lik toplu sözleşme zammıyla temmuz ayı toplam zam oranı yüzde 41,69 olacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri de yılda iki kez aylıklarına zam alıyor. Bu oran 6 aylık enflasyon rakamına göre belirleniyor. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 42,35 zam alacak.
MEVCUT MAAŞ -ZAMLI MAAŞ
En düşük memur maaşı– 6429-9105 TL
En düşük memur emeklisi – 4289-6078 TL
GENEL MÜDÜR 1/4 - 21330-29.809 TL
ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 - 11188-15.848 TL
MEMUR (Lisans mezunu)9/1 - 6854-9.707 TL
ÖĞRETMEN 1/4 - 8668-12.276 TL
KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 19510-27.574 TL
BAŞKOMİSER 3/1 - 11162-15.810 TL
POLİS MEMURU 8/1 - 9706-13.747 TL
UZ. DOKTOR 1/4 - 13312-18.853 TL
HEMŞİRE (Lisans mezunu) 5/1 - 8351-11.828 TL
MÜHENDİS 1/4 - 11440-16.205 TL
TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 - 7132-10.100 TL
PROFESÖR 1/4 - 18369-25.984 TL
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 10809-15.311 TL
VAİZ 1/4 - 9003-12.752 TL
AVUKAT 1/4 - 10934-15.485 TL
MEVCUT MAAŞ-ZAMLI MAAŞ
Müşteşar (1/1) - 15459 - 21903 TL
Genel Müdür (1/1) - 13664 - 19360 TL
Şube Müdürü (Lisans - 1/4) - 5243 – 7428 TL
Memur (Lisans - 1/4) - 5130 – 7268 TL
Kaymakam 1. Sınıf (1/4) - 8956 – 12689 TL
Polis memuru (8/1) - 5456 – 7730 TL
Hemşire (Lisans - 1/4) - 5128 – 7265 TL
Mühendis (1/4) - 6433 – 9114 TL
Teknisyen (Lise-1/4) - 4477 – 6343 TL
Profesör (1/4) - 12238 – 17340 TL
İmam-hatip - 5275 – 7474 TL
Avukat (1/4) – 5275 – 7474 TL
NOT: Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiş, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği hebasında çalışmayan eş ve iki çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alınmıştır.
Memur ve emeklilerin zamlı maaşları bayram öncesi hesaplara yatacak.