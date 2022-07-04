Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu (Memur-emekli zammı ne kadar?)

Haberler - ntv.com.tr 04.07.2022 - 10:05 | Son Güncelleme : 04.07.2022 - 10:31
Enflasyon haziran ayında yüzde 4,95 artış kaydetti. TÜİK verilerine göre, 6 aylık enflasyon yüzde 42,35 olarak gerçekleşti.
Enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından milyonları ilgilendiren zam oranları da netleşti.
Memur ve memur emeklileri yılda iki kez maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor ve geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa maaş zammına yansıyor. Memurlar ocak ayında yüzde 7,5 toplu sözleşme zammı almıştı.
6 aylık rakamlara göre memur ve memur emeklileri yüzde 34,85 enflasyon farkı alacak. Yüzde 7'lik toplu sözleşme zammıyla temmuz ayı toplam zam oranı yüzde 41,85 olacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri de yılda iki kez aylıklarına zam alıyor. Bu oran 6 aylık enflasyon rakamına göre belirleniyor. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 42,35 zam alacak.
MEVCUT MAAŞ -ZAMLI MAAŞ
En düşük memur maaşı– 6429-9119 TL
En düşük memur emeklisi – 4289-6083 TL
GENEL MÜDÜR 1/4 - 21330-30256 TL
ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4 - 11188-15870 TL
MEMUR (Lisans mezunu)9/1 - 6854-9722 TL
ÖĞRETMEN 1/4 - 8668-12295 TL
KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 - 19510-27674 TL
BAŞKOMİSER 3/1 - 11162-15833 TL
POLİS MEMURU 8/1 - 9706-13767 TL
UZ. DOKTOR 1/4 - 13312-15288 TL
HEMŞİRE (Lisans mezunu) 5/1 - 8351-11845 TL
MÜHENDİS 1/4 - 11440-16227 TL
TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 - 7132-10116 TL
PROFESÖR 1/4 - 18369-26056 TL
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 - 10809-15332 TL
VAİZ 1/4 - 9003-12770 TL
AVUKAT 1/4 - 10934-15509 TL
MEVCUT MAAŞ-ZAMLI MAAŞ
Müşteşar (1/1) - 15459 - 21928 TL
Genel Müdür (1/1) - 13664 - 19382 TL
Şube Müdürü (Lisans - 1/4) - 5243 – 7437 TL
Memur (Lisans - 1/4) - 5130 – 7276 TL
Kaymakam 1. Sınıf (1/4) - 8956 – 12704 TL
Polis memuru (8/1) - 5456 – 7739 TL
Hemşire (Lisans - 1/4) - 5128 – 7274 TL
Mühendis (1/4) - 6433 – 9125 TL
Teknisyen (Lise-1/4) - 4477 – 6350 TL
Profesör (1/4) - 12238 – 17359 TL
İmam-hatip - 5275 – 7482 TL
Avukat (1/4) – 5275 – 7482 TL
NOT: Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiş, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği hebasında çalışmayan eş ve iki çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alınmıştır.
Memur ve emeklilerin zamlı maaşları bayram öncesi hesaplara yatacak.