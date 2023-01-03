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2023 memur ve emekli maaş zammı belli oldu: En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? (Bağkur-SSK)

Memur, memur emeklileri, SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına 2023 yılında yapılacak zam oranı belli oldu. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verisinin ardından maaşlara yapılacak zam oranı netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, refah payının da yer aldığı nihai zam oranını açıkladı. Peki, en düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? İşte memur, memur emeklileri, SSK ve Bağkur emeklilerinin zamlı maaşları...

2023 memur ve emekli maaş zammı belli oldu: En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? (Bağkur-SSK) - 1

Enflasyon verisinin açıklanmasıyla, memur ve emeklilerin alacağı zam oranı belli oldu.  Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yılın son enflasyon verileriyle birlikte memur ve emekli zammı için kritik olan 6 aylık enflasyon da belli oldu. 

TÜİK, enflasyonun aralıkta TÜFE'de yüzde 1,18 arttığını, 2022'nin tamamında yüzde 64,27 olarak gerçekleştiğini açıkladı.

Son 6 aylık enflasyon yüzde 15,39 oldu.

2023 memur ve emekli maaş zammı belli oldu: En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? (Bağkur-SSK) - 2

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI NASIL BELİRLENİYOR?

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor. Memurlar temmuz ayında yüzde 7'lik toplu sözleşme zammı almıştı. Bu rakamı aşan oran kadar enflasyon farkına hak kazanılıyor. Ocak ayı için yüzde 8'lik toplu sözleşme zammıyla enflasyon farkı eklenerek memur ve memur emeklisinin zam oranı ortaya çıkıyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de 6 ayda bir zam alıyor. Emeklilerin zam oranı 6 aylık enflasyona göre belirleniyor.

2023 memur ve emekli maaş zammı belli oldu: En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? (Bağkur-SSK) - 3

ZAM ORANI NE KADAR?

Memur ve memur emeklileri ocakta yüzde 7,84 enflasyon farkı, yüzde 8 de toplu sözleşme zammı alacak. Böylece memur ve memur emeklileri ocakta toplam yüzde 16,47 zam almaya hak kazandı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,39 zam alacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emeklilerin refah payı eklenerek yüzde 25 zam alacağını açıkladı. 

Böylece memur ve memur emeklileri 8,53, SSK ve Bağ-Kur emeklileri 9,61 puan ek zam alacak.

2023 memur ve emekli maaş zammı belli oldu: En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? (Bağkur-SSK) - 4

İŞTE ZAMLI MAAŞLAR

Memur ve emekliler için yüzde 25'lik zam sonrası maaşları tek tek hesapladık.. İşte olası zam senaryoları...

Not: Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücret, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazninatı gibi ödemleer dahil edilmemiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir.

Ayrıca ocak ayından itibaren memur ve memur emeklilerinin maaşında 3600 ek gösterge nedeniyle ek bir artış olacak.

2023 memur ve emekli maaş zammı belli oldu: En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? (Bağkur-SSK) - 5

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

Şu anki maaş: 9 bin 105 TL

Zamlı maaş: 11 bin 381 TL

2023 memur ve emekli maaş zammı belli oldu: En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? (Bağkur-SSK) - 6

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ AYLIĞI

Şu anki maaş: 6 bin 78 TL

Zamlı maaş: 7 bin 597 TL

2023 memur ve emekli maaş zammı belli oldu: En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? (Bağkur-SSK) - 7

EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIĞI

Şu anki maaş 3 bin 500 TL

Zamlı maaş: 4 bin 375 TL

Şu anki maaş 5 bin: Zamlı maaş 6 bin 250 TL

Şu anki maaş 7 bin: Zamlı maaş 8 bin 750 TL

Şu anki maaş 10 bin: Zamlı maaş 12 bin 500 TL

2023 memur ve emekli maaş zammı belli oldu: En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? (Bağkur-SSK) - 8

MEMUR

Memur (Üniversite mezunu): Şu anki maaş 9 bin 707 TL (Derece 9/1)

Zamlı maaş: 12 bin 133 TL

2023 memur ve emekli maaş zammı belli oldu: En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? (Bağkur-SSK) - 9

ÖĞRETMEN

Öğretmen: Şu anki maaş 12 bin 276 (Derece 1/4)

Zamlı maaş: 15 bin 345 TL

2023 memur ve emekli maaş zammı belli oldu: En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? (Bağkur-SSK) - 10

POLİS MEMURU

Polis memuru: Şu anki maaş 13 bin 747 (Derece 8/1)

Zamlı maaş: 17 bin 183 TL

2023 memur ve emekli maaş zammı belli oldu: En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? (Bağkur-SSK) - 11

UZMAN DOKTOR

Uzman doktor: Şu anki maaş 18 bin 853 (Derece 1/4)

Zamlı maaş: 23 bin 566 TL

2023 memur ve emekli maaş zammı belli oldu: En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? (Bağkur-SSK) - 12

HEMŞİRE

Hemşire (Üniversite mezunu): Şu anki maaş 11 bin 828 (Derece 5/1)

Zamlı maaş: 14 bin 785 TL

2023 memur ve emekli maaş zammı belli oldu: En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? (Bağkur-SSK) - 13

AVUKAT

Avukat: Şu anki maaş 15 bin 485 (Derece 1/4)

Zamlı maaş: 19 bin 356

2023 memur ve emekli maaş zammı belli oldu: En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? (Bağkur-SSK) - 14

MÜHENDİS

Mühendis: Şu anki maaş 16 bin 205 (deree 1/4)

Zamlı maaş: 20 bin 256 TL

2023 memur ve emekli maaş zammı belli oldu: En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? (Bağkur-SSK) - 15

TEKNİSYEN

Teknisyen (Lise mezunu): Şu anki maaş 10 bin 100 (Derece 11/1)

Zamlı maaş: 12 bin 625 TL

2023 memur ve emekli maaş zammı belli oldu: En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? (Bağkur-SSK) - 16

BAŞKOMİSER

Başkomiser: Şu anki maaş 15 bin 810 TL (Derece 3/1)

Zamlı maaş: 19 bin 762

2023 memur ve emekli maaş zammı belli oldu: En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? (Bağkur-SSK) - 17

KAYMAKAM

Kaymakam 1. sınıf: Şu anki maaş 27 bin 574 TL (Derece1/4)

Zamlı maaş: 34 bin 467 TL

2023 memur ve emekli maaş zammı belli oldu: En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? (Bağkur-SSK) - 18

VAİZ

Vaiz: Şu anki maaş 12 bin 752 (Dereec 1/4)

Zamlı maaş: 15 bin 940 TL

2023 memur ve emekli maaş zammı belli oldu: En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? (Bağkur-SSK) - 19

PROFESÖR

Profesör: Şu anki maaş 25 bin 984 (Derece 1/4)

Zamlı maaş: 32 bin 480 TL

2023 memur ve emekli maaş zammı belli oldu: En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? (Bağkur-SSK) - 20

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ

Araştırma Görevlisi: Şu anki maaş 15 bin 311 TL (Derece 7/1)

Zamlı maaş: 19 bin 138 TL

2023 memur ve emekli maaş zammı belli oldu: En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? (Bağkur-SSK) - 21

GENEL MÜDÜR

Genel Müdür: Şu anki maaş 29 bin 809 (Derece 1/4)

Zamlı maaş: 37 bin 261 TL

2023 memur ve emekli maaş zammı belli oldu: En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? (Bağkur-SSK) - 22

ŞUBE MÜDÜRÜ

Şube Müdürü (Üniversite Mezunu): Şu anki maaş 15 bin 848 (Derece1/4)

Zamlı maaş: 19 bin 810 TL

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