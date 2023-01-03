2023 memur ve emekli maaş zammı belli oldu: En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? (Bağkur-SSK)

Enflasyon verisinin açıklanmasıyla, memur ve emeklilerin alacağı zam oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yılın son enflasyon verileriyle birlikte memur ve emekli zammı için kritik olan 6 aylık enflasyon da belli oldu.
TÜİK, enflasyonun aralıkta TÜFE'de yüzde 1,18 arttığını, 2022'nin tamamında yüzde 64,27 olarak gerçekleştiğini açıkladı.
Son 6 aylık enflasyon yüzde 15,39 oldu.
Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor. Memurlar temmuz ayında yüzde 7'lik toplu sözleşme zammı almıştı. Bu rakamı aşan oran kadar enflasyon farkına hak kazanılıyor. Ocak ayı için yüzde 8'lik toplu sözleşme zammıyla enflasyon farkı eklenerek memur ve memur emeklisinin zam oranı ortaya çıkıyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri de 6 ayda bir zam alıyor. Emeklilerin zam oranı 6 aylık enflasyona göre belirleniyor.
Memur ve memur emeklileri ocakta yüzde 7,84 enflasyon farkı, yüzde 8 de toplu sözleşme zammı alacak. Böylece memur ve memur emeklileri ocakta toplam yüzde 16,47 zam almaya hak kazandı.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,39 zam alacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emeklilerin refah payı eklenerek yüzde 25 zam alacağını açıkladı.
Böylece memur ve memur emeklileri 8,53, SSK ve Bağ-Kur emeklileri 9,61 puan ek zam alacak.
Memur ve emekliler için yüzde 25'lik zam sonrası maaşları tek tek hesapladık.. İşte olası zam senaryoları...
Not: Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücret, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazninatı gibi ödemleer dahil edilmemiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir.
Ayrıca ocak ayından itibaren memur ve memur emeklilerinin maaşında 3600 ek gösterge nedeniyle ek bir artış olacak.
Şu anki maaş: 9 bin 105 TL
Zamlı maaş: 11 bin 381 TL
Şu anki maaş: 6 bin 78 TL
Zamlı maaş: 7 bin 597 TL
Şu anki maaş 3 bin 500 TL
Zamlı maaş: 4 bin 375 TL
Şu anki maaş 5 bin: Zamlı maaş 6 bin 250 TL
Şu anki maaş 7 bin: Zamlı maaş 8 bin 750 TL
Şu anki maaş 10 bin: Zamlı maaş 12 bin 500 TL
Memur (Üniversite mezunu): Şu anki maaş 9 bin 707 TL (Derece 9/1)
Zamlı maaş: 12 bin 133 TL
Öğretmen: Şu anki maaş 12 bin 276 (Derece 1/4)
Zamlı maaş: 15 bin 345 TL
Polis memuru: Şu anki maaş 13 bin 747 (Derece 8/1)
Zamlı maaş: 17 bin 183 TL
Uzman doktor: Şu anki maaş 18 bin 853 (Derece 1/4)
Zamlı maaş: 23 bin 566 TL
Hemşire (Üniversite mezunu): Şu anki maaş 11 bin 828 (Derece 5/1)
Zamlı maaş: 14 bin 785 TL
Avukat: Şu anki maaş 15 bin 485 (Derece 1/4)
Zamlı maaş: 19 bin 356
Mühendis: Şu anki maaş 16 bin 205 (deree 1/4)
Zamlı maaş: 20 bin 256 TL
Teknisyen (Lise mezunu): Şu anki maaş 10 bin 100 (Derece 11/1)
Zamlı maaş: 12 bin 625 TL
Başkomiser: Şu anki maaş 15 bin 810 TL (Derece 3/1)
Zamlı maaş: 19 bin 762
Kaymakam 1. sınıf: Şu anki maaş 27 bin 574 TL (Derece1/4)
Zamlı maaş: 34 bin 467 TL
Vaiz: Şu anki maaş 12 bin 752 (Dereec 1/4)
Zamlı maaş: 15 bin 940 TL
Profesör: Şu anki maaş 25 bin 984 (Derece 1/4)
Zamlı maaş: 32 bin 480 TL
Araştırma Görevlisi: Şu anki maaş 15 bin 311 TL (Derece 7/1)
Zamlı maaş: 19 bin 138 TL
Genel Müdür: Şu anki maaş 29 bin 809 (Derece 1/4)
Zamlı maaş: 37 bin 261 TL
Şube Müdürü (Üniversite Mezunu): Şu anki maaş 15 bin 848 (Derece1/4)
Zamlı maaş: 19 bin 810 TL