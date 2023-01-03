2023 memur ve emekli maaş zammı belli oldu: En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? (Bağkur-SSK)

İŞTE ZAMLI MAAŞLAR

Memur ve emekliler için yüzde 25'lik zam sonrası maaşları tek tek hesapladık.. İşte olası zam senaryoları...



Not: Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücret, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazninatı gibi ödemleer dahil edilmemiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir.

Ayrıca ocak ayından itibaren memur ve memur emeklilerinin maaşında 3600 ek gösterge nedeniyle ek bir artış olacak.