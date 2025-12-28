Memur ve emeklinin gözü aralık ayı enflasyonunda. 2026 memur ve emekli ocak zammı ne kadar olacak?

Türkiye'de milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü kulağı, 5 Ocak'ta açıklanacak olan aralık ayı enflasyon verilerine çevrildi. 2025 yılının son günlerini yaşarken, maaşlara yapılacak yeni yıl zammını belirleyecek olan 6 aylık enflasyon veri ocak ayında belli olacak. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım ayı verilerinin ardından, Aralık ayı enflasyonuyla birlikte memur ve emeklinin 2026 Ocak zammı resmiyet kazanacak. Peki, 2026 ocak memur ve emekli zammı ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon farkına göre memur ve emekli maaşları ne kadar artacak?