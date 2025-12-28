Memur ve emeklinin gözü aralık ayı enflasyonunda. 2026 memur ve emekli ocak zammı ne kadar olacak?
28.12.2025 11:48
Selim Başeğmezer
Türkiye'de milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gözü kulağı, 5 Ocak'ta açıklanacak olan aralık ayı enflasyon verilerine çevrildi. 2025 yılının son günlerini yaşarken, maaşlara yapılacak yeni yıl zammını belirleyecek olan 6 aylık enflasyon veri ocak ayında belli olacak. Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım ayı verilerinin ardından, Aralık ayı enflasyonuyla birlikte memur ve emeklinin 2026 Ocak zammı resmiyet kazanacak. Peki, 2026 ocak memur ve emekli zammı ne kadar olacak? 6 aylık enflasyon farkına göre memur ve emekli maaşları ne kadar artacak?
2026 memur ve emekli ocak zammı için geri sayım başladı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan aralık ayı enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emeklinin 2026 Ocak-Haziran dönemini kapsayacak zamları belli olacak. Bakan Şimşek tarafından açıklanan yıl sonu enflasyon tahminine göre ise memur ve emeklinin alacağı zam oranı netlik kazanmaya başladı. Peki, 2026 ocak memur ve emekli zammı ne kadar olacak?
6 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK?
Bakan Şimşek tarafından yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 31 olarak açıklanmasıyla birlikte, aralık ayında aylık enflasyonun ne yönde seyredeceği belli oldu.
Yıl sonu enflasyonunun yüzde 31 gelmesi durumunda aralık ayı enflasyon verisinin yüzde 1 civarında açıklanması bekleniyor.
Bu haliyle oluşan toplam enflasyonun yüzde 12,31 olması beklenirken, oluşacak enflasyon farkının ise yüzde 6,96 civarında olacağı tahmin ediliyor.
EMEKLİ MAAŞI 2026 OCAK ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Aralık ayı enflasyonunun yüzde 1 açıklanması durumunda, toplam enflasyon yüzde 12,31 olacak. Emekli maaşı hesaplamasında enflasyon farkına göre değil, toplam enflasyon oranına göre zam yapılıyor.
Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına yüzde 12,31 oranında zam yapılacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Hükümet tarafından geçtiğimiz senelerde en düşük emekli aylıklarına güncel zam oranları üzerinden artış yapılmıştı. En düşük emekli maaşı şuan 16 bin 881 lira seviyelerinde bulunuyor.
Bakan Şimşek'in dediği gibi yıl sonu enflasyonunun yüzde 31 seviyelerinde açıklanması durumunda, aralık ayında aylık enflasyon 1 civarında olacak. Bu hesaplamalara göre ise 2026 ocak ayında en düşük emekli maaşları 18 bin 959 liraya yükselecek.
MEMUR ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri ocak ayında 2026 yılının ilk zammını alacak.
Kasım ayı enflasyonunun aylık bazda 0,87 olarak açıklamasıyla birlikte toplam enflasyon yüzde 11,21'i aştı. Memur zammında belirleyici olan 5 aylık enflasyon farkı ise yüzde 5,91 olarak oluştu.
Memur ve emeklileri bu hesaplamalar doğrultusunda yüzde 6,96 enflasyon farkına 8.Dönem Toplu sözleşmesi ile belirlenen yüzde 11 ilave edilmesi halinde toplam yüzde 18.73 zammı haketmiş olacak.