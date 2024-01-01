Memur ve emeklinin gözü enflasyonda: Ne kadar zam bekleniyor?
Milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücretin belli olmasının ardından memur ve emekliler de yeni yıldaki zam oranını merak ediyor. SSK, Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklileri çarşamba açıklanacak enflasyon verisini bekliyor. Net rakam enflasyonun ardından netleşecek. Peki memur ve emeklinin zam hesabında son durum ne? İşte bilmeniz gerekenler...
Milyonlarca memur ve emeklinin ocak ayında zam oranının ne olacağı merakla bekleniyor.