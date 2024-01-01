Memur ve emeklinin gözü enflasyonda: Ne kadar zam bekleniyor?

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon rakamları zam oranında belirleyici oluyor. Emekliler 6 ayda bir oluşan enflasyon oranı kadar zamma hak kazanıyor. Yılın ikinci yarısında beş aylık veri açıklandığı için şimdiden yüzde 33,65'lik zam imkanı doğdu.



Aralık ayına ilişkin veriler 3 Ocak'ta açıklanacak. Bu veriyle birlikte refah payı hariç zam oranı netleşecek.