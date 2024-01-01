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Memur ve emeklinin gözü enflasyonda: Ne kadar zam bekleniyor?

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren asgari ücretin belli olmasının ardından memur ve emekliler de yeni yıldaki zam oranını merak ediyor. SSK, Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklileri çarşamba açıklanacak enflasyon verisini bekliyor. Net rakam enflasyonun ardından netleşecek. Peki memur ve emeklinin zam hesabında son durum ne? İşte bilmeniz gerekenler...

Memur ve emeklinin gözü enflasyonda: Ne kadar zam bekleniyor? - 1

Milyonlarca memur ve emeklinin ocak ayında zam oranının ne olacağı merakla bekleniyor. 

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Memur ve emeklinin gözü enflasyonda: Ne kadar zam bekleniyor? - 2

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için enflasyon rakamları zam oranında belirleyici oluyor. Emekliler 6 ayda bir oluşan enflasyon oranı kadar zamma hak kazanıyor. Yılın ikinci yarısında beş aylık veri açıklandığı için şimdiden yüzde 33,65'lik zam imkanı doğdu.

Aralık ayına ilişkin veriler 3 Ocak'ta açıklanacak. Bu veriyle birlikte refah payı hariç zam oranı netleşecek.

Memur ve emeklinin gözü enflasyonda: Ne kadar zam bekleniyor? - 3

ENFLASYON YÜZDE 65'E ÇIKARSA EN AZ YÜZDE 38 ZAM

Kasım sonu itibarıyla yıllık enflasyon yüzde 61,98 düzeyinde bulunuyor. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde yıl sonu enflasyonu beklentisi yüzde 65,39 olarak belirlendi.

Enflasyonun yıl sonu için yüzde 65,39 olacağı öngörüldüğünde son 6 aylık enflasyon yüzde 38 olarak hesaplanıyor. Bu da refah payı hariç SSK ve Bağ-Kur emeklisinin yüzde 38 zamma hak kazanacağını gösteriyor.

Memur ve emeklinin gözü enflasyonda: Ne kadar zam bekleniyor? - 4

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Temmuz ayında yüzde 6'lık sözleşme zammı alan memur ve emekliler bu oranı aşan miktarda enflasyon farkına hak kazanacak.

Kasım sonu itibarıyla bu rakam yüzde 26'yı aşmış durumda. Net rakam aralık ayına ilişkin enflasyon verisiyle belli olacak.

Memur ve memur emeklileri ocak ayında yüzde 15 de toplu sözleşme zammı alacak.

Memur ve emeklinin gözü enflasyonda: Ne kadar zam bekleniyor? - 5

"MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNE YÜZDE 50 ARTIŞ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, memur ve memur emeklileri için öngördükleri zam oranını açıklamıştı.

Yılmaz, "Memur ve memur emeklisine yüzde 50 civarında bir artış öngörüyoruz. Elimizden gelen tüm imkanlarla emeklilerimizin yanında olacağız." ifadelerini kullanmıştı.

Memur ve emeklinin gözü enflasyonda: Ne kadar zam bekleniyor? - 6

2024 ENFLASYON BEKLENTİSİ NE?

Hükümet Orta Vadeli Program'da 2024 sonu için yüzde 33 enflasyon öngördü. Merkez Bankası son enflasyon raporunda yıl sonu enflasoyn tahminini yüzde 36 olarak revize etti.

Memur ve emeklinin gözü enflasyonda: Ne kadar zam bekleniyor? - 7

ENFLASYON NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı ve 2023 enflasyon rakamını 3 Ocak Çarşamba saat 10.00'da açıklayacak.

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