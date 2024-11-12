Memur ve emeklinin gözü zam oranında: Ne kadar artış bekleniyor?
Milyonlarca memur ve emekli maaş zamlarına ilişkin gelişmelere odaklandı. Merkez Bankası, yıl sonu enflasyon tahminini 6 puan yükselterek yüzde 38'den yüzde 44'e çıkardı. TCMB'nin enflasyon beklentilerini güncellemesiyle birlikte zam hesapları da değişti. İşte memur ve emekli için 2025 yılı zam senaryoları...
Milyonlarca işçi, memur ve emekli maaş zamları için ocak ayına odaklandı.
Memur, memur emeklileri ve işçi emeklileri, 6 aylık zam oranı neticesinde zam alıyor.
Merkez Bankası'nın enflasyon tahminini yükseltmesi ile aylıklara yapılacak zam oranına dair beklentiler de değişti.