Memur ve emeklinin maaşı ne kadar olacak? İşte muhtemel zam oranı

Milyonlarca memur ve emekli maaş zamlarına ilişkin gelişmelere odaklandı. Ekim ayı enflasyon verisi ile birlikte dört aylık enflasyon yüzde 12,06 olarak hesaplandı. Kasım ve aralık ayı beklentileri dikkate alındığında da memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı. İşte memur ve emeklinin 2025 yılında alacağı muhtemel maaşlar...

Memur ve emeklinin maaşı ne kadar olacak? İşte muhtemel zam oranı - 1

Milyonlarca işçi, memur ve emekli maaş zamları için ocak ayına odaklandı.

Memur, memur emeklileri ve işçi emeklileri, 6 aylık zam oranı neticesinde zam alıyor.

Ekim ayı ile birlikte dört aylık enflasyon ortaya çıktı.

NTVPARA HABERLERİ

Memur ve emeklinin maaşı ne kadar olacak? İşte muhtemel zam oranı - 2

Temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında toplam enflasyon yüzde 12,06 olarak hesaplandı.

Zam oranları kasım ve aralık enflasyonları ile birlikte kesinleşecek.

Memur ve emeklinin maaşı ne kadar olacak? İşte muhtemel zam oranı - 3

EMEKLİNİN DÖRT AYLIK ZAM HAKKI

İşçi emeklilerinin ekim ayı itibarıyla yüzde 12,06 zammı kesinleşmiş oldu.

Emekliler, haziranda altı aylık enflasyon oranı olan yüzde 24,73 zam almıştı.

Memur ve emeklinin maaşı ne kadar olacak? İşte muhtemel zam oranı - 4

MEMUR ENFLASYON FARKI ALACAK MI?

Memur ve memur emeklileri, temmuz ayında yüzde 10'luk sözleşme zammı almıştı. 6 aylık enflasyonda bu oranı aşan miktarda enflasyon farkı elde edecekler.

Enflasyon farkının üzerine de toplu sözleşmeden doğan yüzde 6'lık bir zam eklenecek.

Memurlar, ekim ayı itibarıyla 1,87'lik enflasyon farkını elde etti.

Memur ve emeklinin maaşı ne kadar olacak? İşte muhtemel zam oranı - 5

ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Merkez Bankası anketine göre piyasa katılımcıları, enflasyonun kasımda yüzde 1,96, aralıkta yüzde 1,68 geleceğini öngördü.

Memur ve emeklinin maaşı ne kadar olacak? İşte muhtemel zam oranı - 6

6 AYLIK ENFLASYON KAÇ OLACAK?

Beklentiler referans alındığında emekli ve memuru ilgilendiren 6 aylık enflasyon oranı yüzde 16,17 civarında hesaplanıyor.

Memur ve emeklinin maaşı ne kadar olacak? İşte muhtemel zam oranı - 7

EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?

İşçi emeklileri, 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor.

Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda emeklilerin yıl sonu zam oranı yüzde 16 civarında olacak.

Memur ve emeklinin maaşı ne kadar olacak? İşte muhtemel zam oranı - 8

MEMUR NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklileri, 6 aylık enflasyonun yüzde 16,17 civarında gelmesi halinde yüzde 5,61'lik enflasyon farkına hak kazanacak.

Ayrıca memurlar, 7. Dönem toplu sözleşmesinden doğan yüzde 6'lık zam hakları bulunuyor.

Bu durumda memurların maaşları yüzde 12 civarında artış gösterecek.

Memur ve emeklinin maaşı ne kadar olacak? İşte muhtemel zam oranı - 9

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük memur maaşı, temmuz ayı itibarıyla 39 bin 177 liraya çıkmıştı.

Zam oranının yüzde 12 olması halinde 2025 yılında en düşük memur aylığı, 43 bin 878 liraya yükselecek.

Memur ve emeklinin maaşı ne kadar olacak? İşte muhtemel zam oranı - 10

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİ AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

En düşük memur emekli aylığı, temmuz ayında 17 bin 587 liraya yükselmişti.

Aynı senaryonun gerçekleşmesi halinde en düşük memur emekli aylığı, 19 bin 697 liraya çıkacak.

Memur ve emeklinin maaşı ne kadar olacak? İşte muhtemel zam oranı - 11

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ARTACAK MI?

6 aylık enflasyon kaynaklanan zam oranı kök maaşa uygulanıyor.

En düşük emekli maaşı temmuz ayı itibarıyla en 12 bin 500 lira olarak belirlenmişti. Enflasyon zammına rağmen bu rakamın altında kalan aylıklar, 12 bin 500 liraya tamamlanmıştı. Güncel rakamlara göre 3 milyon 703 bin 180 kişi en düşük emekli maaşı alıyor.

Memur ve emeklinin maaşı ne kadar olacak? İşte muhtemel zam oranı - 12

En düşük emekli maaşının artması için Meclis düzenlemesi gerekiyor. Ekonomi yönetimince belirlenen rakam, yasa teklifi olarak TBMM'ye sunuluyor. Yani enflasyondan doğan zam oranı en düşük emekli aylığını etkilemiyor.

Memur ve emeklinin maaşı ne kadar olacak? İşte muhtemel zam oranı - 13
Memur ve emeklinin maaşı ne kadar olacak? İşte muhtemel zam oranı - 14
DAHA FAZLA GÖSTER