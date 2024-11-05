Memur ve emeklinin maaşı ne kadar olacak? İşte muhtemel zam oranı
Milyonlarca memur ve emekli maaş zamlarına ilişkin gelişmelere odaklandı. Ekim ayı enflasyon verisi ile birlikte dört aylık enflasyon yüzde 12,06 olarak hesaplandı. Kasım ve aralık ayı beklentileri dikkate alındığında da memur ve emeklinin zam oranı netleşmeye başladı. İşte memur ve emeklinin 2025 yılında alacağı muhtemel maaşlar...
Milyonlarca işçi, memur ve emekli maaş zamları için ocak ayına odaklandı.
Memur, memur emeklileri ve işçi emeklileri, 6 aylık zam oranı neticesinde zam alıyor.
Ekim ayı ile birlikte dört aylık enflasyon ortaya çıktı.