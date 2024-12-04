Memur ve emeklinin maaşı ne kadar olacak? İşte muhtemel zam oranları

Milyonlarca memur ve emekli maaş zamlarına ilişkin gelişmelere odaklandı. Kasım ayı enflasyonu ile beş aylık enflasyon yüzde 14,57 olarak hesaplandı. Nihai zam oranı için sadece aralık ayı verisi kaldı. İşte memur ve emeklinin 2025 yılında alacağı muhtemel maaşlar...

Memur ve emeklinin maaşı ne kadar olacak? İşte muhtemel zam oranları - 1

Milyonlarca işçi, memur ve emekli maaş zamları için ocak ayına odaklandı.

Memur, memur emeklileri ve işçi emeklilerinin zam oranlarında 6 aylık zam oranı belirleyici oluyor.

Kasım ayı ile birlikte beş aylık enflasyon ortaya çıktı.

NTVPARA HABERLERİ

Memur ve emeklinin maaşı ne kadar olacak? İşte muhtemel zam oranları - 2

BEŞ AYLIK ENFLASYON NE KADAR OLDU?

Temmuz, ağustos, eylül, ekim ve kasım aylarında toplam enflasyon yüzde 14,57 olarak hesaplandı.

Zam oranı aralık enflasyonu ile birlikte kesinleşecek.

Memur ve emeklinin maaşı ne kadar olacak? İşte muhtemel zam oranları - 3

EMEKLİNİN BEŞ AYLIK ZAM HAKKI

İşçi ve Bağ-Kur emeklilerinin kasım ayı itibarıyla yüzde 14,57 zammı kesinleşmiş oldu.

Emekliler, haziranda altı aylık enflasyon oranı olan yüzde 24,73 zam almıştı.

Memur ve emeklinin maaşı ne kadar olacak? İşte muhtemel zam oranları - 4

MEMUR ENFLASYON FARKI ALACAK MI?

Memur ve memur emeklileri, temmuz ayında yüzde 10'luk sözleşme zammı almıştı. 6 aylık enflasyonda bu oranı aşan miktarda enflasyon farkı elde edecekler.

Enflasyon farkının üzerine de toplu sözleşmeden doğan yüzde 6'lık bir zam eklenecek.

Memurlar, kasım ayı itibarıyla 4,16'lık enflasyon farkını elde etti.

Memur ve emeklinin maaşı ne kadar olacak? İşte muhtemel zam oranları - 5

ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Merkez Bankası anketine göre piyasa katılımcıları, enflasyonun aralıkta yüzde 1,68 geleceğini öngördü.

Memur ve emeklinin maaşı ne kadar olacak? İşte muhtemel zam oranları - 6

6 AYLIK ENFLASYON KAÇ OLACAK?

Beklentiler referans alındığında emekli ve memuru ilgilendiren 6 aylık enflasyon oranı yüzde 16,48 civarında hesaplanıyor.

Enflasyon yüzde 2 gelirse, 6 aylık enflasyon yüzde 16,86'ya çıkıyor.

Enflasyonun yüzde 2,5 olması halinde ise 6 aylık enflasyon yüzde 17,43'e yükseliyor.

Memur ve emeklinin maaşı ne kadar olacak? İşte muhtemel zam oranları - 7

EMEKLİ NE KADAR ZAM ALACAK?

İşçi ve Bağ-Kur emeklileri, 6 aylık enflasyon oranında zam alıyor.

Enflasyon beklentileri göz önüne alındığında emeklilerin yıl sonu zam oranı yüzde 16-18 civarında şekilleniyor.

Memur ve emeklinin maaşı ne kadar olacak? İşte muhtemel zam oranları - 8

MEMUR NE KADAR ZAM ALACAK?

Enflasyon senaryoları baz alındığında memurların maaşları yüzde 12-13 civarında artış gösterecek.

Memur ve emeklinin maaşı ne kadar olacak? İşte muhtemel zam oranları - 9

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük memur maaşı, temmuz ayı itibarıyla 39 bin 177 liraya çıkmıştı.

Zam oranının yüzde 12 olması halinde 2025 yılında en düşük memur aylığı, 43 bin 878 liraya yükselecek.

Yüzde 13 civarında bir zam olması halinde ise en düşük memur maaşı 44 bin 270 liraya çıkacak.

Memur ve emeklinin maaşı ne kadar olacak? İşte muhtemel zam oranları - 10

EN DÜŞÜK EMEKLİ MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük memur emekli aylığı, temmuz ayında 17 bin 587 liraya yükselmişti.

Memur emeklilerinin en düşük maaşı, yüzde 12'lik zam halinde 19 bin 697 liraya çıkacak.

Yüzde 13'lük zam olasılığında ise en düşük maaş 19 bin 873 lira olacak.

Memur ve emeklinin maaşı ne kadar olacak? İşte muhtemel zam oranları - 11

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI ARTACAK MI?

6 aylık enflasyon kaynaklanan zam oranı kök maaşa uygulanıyor.

En düşük emekli maaşı temmuz ayı itibarıyla en 12 bin 500 lira olarak belirlenmişti. Enflasyon zammına rağmen bu rakamın altında kalan aylıklar, 12 bin 500 liraya tamamlanmıştı. Güncel rakamlara göre 3 milyon 703 bin 180 kişi en düşük emekli maaşı alıyor.

En düşük emekli maaşının artması için Meclis düzenlemesi gerekiyor. Ekonomi yönetimince belirlenen rakam, yasa teklifi olarak TBMM'ye sunuluyor. Yani enflasyondan doğan zam oranı en düşük emekli aylığını etkilemiyor.

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