Memur ve emeklinin maaşı ne kadar olacak? İşte muhtemel zam oranları
Milyonlarca memur ve emekli maaş zamlarına ilişkin gelişmelere odaklandı. Kasım ayı enflasyonu ile beş aylık enflasyon yüzde 14,57 olarak hesaplandı. Nihai zam oranı için sadece aralık ayı verisi kaldı. İşte memur ve emeklinin 2025 yılında alacağı muhtemel maaşlar...
Milyonlarca işçi, memur ve emekli maaş zamları için ocak ayına odaklandı.
Memur, memur emeklileri ve işçi emeklilerinin zam oranlarında 6 aylık zam oranı belirleyici oluyor.
Kasım ayı ile birlikte beş aylık enflasyon ortaya çıktı.