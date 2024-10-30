Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor: İşte konuşulan rakamlar
Yıl sonuna yaklaşıldıkça gözler ücret zamları ile ilgili gelişmelere çevrildi. Asgari ücretin yanı sıra memur ve emekliler de zam oranlarını merakla bekliyor. Milyonları ilgilendiren orana ilişkin tahminler netleşmeye başladı. İşte memur ve emekli için konuşulan zam oranı...
Milyonlarca işçi, memur ve emekli maaş zamları için ocak ayına odaklandı.
Memur, memur emeklileri ve işçi emeklileri, 6 aylık zam oranı neticesinde zam alıyor.
Eylül ile birlikte üç aylık enflasyon ortaya çıktı.