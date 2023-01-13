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Memur ve emekliye zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Maaş farkları için gözler o tarihte

Memur ve emeklilerin ocak ayı zammına ilişkin yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, memurlar ve emeklilerin maaşında yüzde 30 oranında artış meydana gelecek. Zamlı maaş farklarının ise hangi tarihte hesaplara yatacağı merak ediliyor. Peki memur ve emeklilerin zamlı maaşı ne zaman yatacak? Ayrıntılar haberimizde...

Memur ve emekliye zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Maaş farkları için gözler o tarihte - 1

Memur ve emekli maaşlarına Ocak ayında yüzde 30 zam yapılmasına yönelik yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanuna göre, kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak ile 30 Haziran 2023 tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil uygulanması öngörülen yüzde 16,48 artış oranı, yüzde 13,52 puan eklenerek yüzde 30 olarak uygulanacak.

Memur ve emekliye zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Maaş farkları için gözler o tarihte - 2

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞI 5 BİN 500 LİRA

Yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emekliler ve hak sahiplerine dosya bazında 3 bin 500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 5 bin 500 liraya çıkarılacak.

Memur ve emekliye zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Maaş farkları için gözler o tarihte - 3

MEMURA ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Memurlar normal şartlarda zamlı maaşlarını 15 Ocak'ta alıyorlar. Ancak yüzde 30'luk zamma ilişkin teknik çalışmaların devam etmesi nedeniyle yüksek ihtimalle zamlı maaşların 15 Ocak'a yetişmesi beklenmiyor.

Memur ve emekliye zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Maaş farkları için gözler o tarihte - 4

Memurlar ve memur emeklileri 15 Ocak'ta toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde 16,48 oranında zamlı maaş alacaklar. Ek zam farkı ise en geç bir hafta ya da 8 gün içinde ödenecek.

Memur ve emekliye zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Maaş farkları için gözler o tarihte - 5

Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu görevlilerinin refah düzeyini artırmaya yönelik ilave zam tutarının hızlı bir şekilde hesaplara yatırılması için bilişim alt yapılarının hazır olduğunu duyurdu.

Memur ve emekliye zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Maaş farkları için gözler o tarihte - 6

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

SSK ve Bağ-kur emeklileri içinse durum farklı. Emekliler ocak zammını ödemelerini 17-28 Ocak tarihlerinde alacak. Emeklilerin yüzde 30'luk zammı alması mümkün.

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