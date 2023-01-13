Memur ve emekliye zamlı maaşlar ne zaman yatacak? Maaş farkları için gözler o tarihte

Memur ve emekli maaşlarına Ocak ayında yüzde 30 zam yapılmasına yönelik yasa Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kanuna göre, kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak ile 30 Haziran 2023 tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil uygulanması öngörülen yüzde 16,48 artış oranı, yüzde 13,52 puan eklenerek yüzde 30 olarak uygulanacak.
Yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emekliler ve hak sahiplerine dosya bazında 3 bin 500 lira olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 5 bin 500 liraya çıkarılacak.
Memurlar normal şartlarda zamlı maaşlarını 15 Ocak'ta alıyorlar. Ancak yüzde 30'luk zamma ilişkin teknik çalışmaların devam etmesi nedeniyle yüksek ihtimalle zamlı maaşların 15 Ocak'a yetişmesi beklenmiyor.
Memurlar ve memur emeklileri 15 Ocak'ta toplu sözleşme ve enflasyon farkından kaynaklanan yüzde 16,48 oranında zamlı maaş alacaklar. Ek zam farkı ise en geç bir hafta ya da 8 gün içinde ödenecek.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, kamu görevlilerinin refah düzeyini artırmaya yönelik ilave zam tutarının hızlı bir şekilde hesaplara yatırılması için bilişim alt yapılarının hazır olduğunu duyurdu.
SSK ve Bağ-kur emeklileri içinse durum farklı. Emekliler ocak zammını ödemelerini 17-28 Ocak tarihlerinde alacak. Emeklilerin yüzde 30'luk zammı alması mümkün.