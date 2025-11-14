Memur ve emekliyi zam heyecanı sardı. Seyyanen zam olacak mı?

Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren maaş artışına ilişkin herhangi bir çalışma yapılmadı. Memur ve memur emeklilerine 2026 ve 2027 yılları için verilecek zam oranları netleşmiş ve 2026 yılı için ilk altı ay yüzde 11, ikinci altı ay yüzde 7, 2027 yılı için ilk altı ay yüzde 5, ikinci altı ay yüzde 4 zam oranı üzerinde karar kılınmıştı. Ayrıca memur ve memur emeklilerinin taban aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayı için bin lira ilave ücret ödenecek.