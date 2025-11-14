Memur ve emekliyi zam heyecanı sardı. Seyyanen zam olacak mı?
14.11.2025 11:02
Burak Taşçı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesi görüşmeleri sırasında Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, memur ve memur emeklilerine ilave zam yapılması gerektiğini söylemişti. Milyonlarca memur ve memur emeklisi zammın detayını araştırmaya başladı.
Memur ve memur emeklileri son günlerde maaşlarına seyyanen zam ya da refah payı verilmesine odaklandı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, memur ve memur emeklilerini heyecanlandıran açıklamalarda bulundu.
Kalaycı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesi görüşmeleri sırasında "Emekli ve kamu çalışanlarının aylıklarına Ocak ayında yapılacak artışta, bütçe imkânları çerçevesinde ilave refah payı verilmesi uygun olacaktır." dedi.
Cumhur İttifakı ortaklarından biri olan MHP'den bu teklifin gelmesi büyük yankı uyandırdı.
Memur ve memur emeklileri de maaşlarına ne kadar seyyanen zam yapılacağını ya da ne kadar refah payı verileceğini araştırmaya başladı.
HENÜZ ÇALIŞMA YOK
Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren maaş artışına ilişkin herhangi bir çalışma yapılmadı. Memur ve memur emeklilerine 2026 ve 2027 yılları için verilecek zam oranları netleşmiş ve 2026 yılı için ilk altı ay yüzde 11, ikinci altı ay yüzde 7, 2027 yılı için ilk altı ay yüzde 5, ikinci altı ay yüzde 4 zam oranı üzerinde karar kılınmıştı. Ayrıca memur ve memur emeklilerinin taban aylıklarına 2026'nın ilk 6 ayı için bin lira ilave ücret ödenecek.
MEMURLAR NE KADAR ZAM ALACAK?
4 aylık enflasyon verisine göre memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranı yüzde 16,55 oldu. Kasım ve Aralık ayına ilişkin enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte alacakları zam netleşmiş olacak.