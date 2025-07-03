Memur ve memur emeklisi maaşları belli oldu... Kuruşu kuruşuna hesapladık

Türkiye'nin neredeyse tamamını ilgilendiren enflasyon rakamları belli oldu. Haziran'da enflasyon aylık yüzde 1.37, yıllık yüzde 35.05 olarak gerçekleşti. Böylece memur ve memur emeklilerinin alacağı zam oranı da belli oldu.



Memur ve memur emeklileri Temmuz-Aralık dönemi için maaşlarına yüzde 15.57 oranında zam almaya hak kazandı.



Aralık ayı dahil olmak üzere memur ve memur emeklileri maaşlarını zamlı olarak alacak.



İşte kuruşu kuruşuna memur ve memur emeklilerinin zamlı maaşları