Memur ve memur emeklisi ne kadar maaş alacak? Kuruşu kuruşuna hesapladık

05.01.2026 10:35

Burak Taşçı

Aralık ayı enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte milyonlarca memur ve memur emeklisinin alacağı zam oranı belirlendi.

Memur ve memur emeklisi ne kadar maaş alacak? Kuruşu kuruşuna hesapladık
Anadolu Ajansı

Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren zam oranı resmen belli oldu. Memur ve memur emeklileri Ocak-Temmuz 2026 dönemi için yüzde 18,61 oranında zam aldı.

 

Zamlı maaşlar 15 Ocak'tan itibaren hesaplara geçecek.

 

İşte alınacak zamlı maaşların kuruşu kuruşuna hesaplamaları

