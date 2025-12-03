Memur ve memur emeklisi ne kadar zam alacak?

Memur ve memur emeklileri 2026 yılının ilk yarısı için yüzde 11, ikinci yarısı için yüzde 7, 2027 yılının ilk yarısı için yüzde 5, ikinci yarısı için de yüzde 4'lük toplu sözleşme zammını hak etti. Bu rakamlara ek olarak enflasyon farkı da verilecek. Zam oranında belirleyici olan 2025 yılı Temmuz toplu sözleşme zammı ise yüzde 5 olmuştu.