Memur ve memur emeklisi zammı belli oldu
03.04.2026 10:08
Burak Taşçı
Milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren Mart ayı enflasyon verisi açıklandı.
Memur ve memur emeklileri Nisan, Mayıs, Haziran aylarında oluşacak enflasyon rakamlarına odaklandı. Bugün açıklanan Mart ayı enflasyon verisiyle birlikte memur ve memur emeklileri zam hesabı yapmaya başladı.
ABD-İsrail ve İran arasındaki savaş nedeniyle artan fiyatlar enflasyonu yükseltti. Bundan dolayı memur ve memur emeklilerinin alacakları zam da artmış oldu.
NE KADAR ZAM ALACAKLAR?
Memur ve memur emeklileri 3 aylık enflasyon verisine ve toplu sözleşmeden gelen zam oranlarına göre yüzde 6,07 oranında zammı şimdiden hak etti. Önümüzdeki 3 ayın enflasyon verisi de açıklandığında Temmuz ayında alacakları zam miktarı belli olacak.