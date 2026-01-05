Memur ve memur emeklisinin maaş farkları ne zaman yatacak?

Milyonlarca memur ve memur emeklisi aldıkları yüzde 18,61 zam sonrasında enflasyon farklarının ödenmesini beklemeye başladı. Memur ve memur emeklilerinin maaşları her ayın 15'inden itibaren işlemeye başlıyor. 15 Aralık -15 Ocak arasında yeni maaşlar işlediği için Ocak ayının 14 gününe ilişkin maaş farkı ödemesi yapılması gerekiyor.

Her yıl Ocak ve Temmuz ayında oluşan farklar nedeniyle ödeme günü belirleniyor ve memur-memur emeklileri farkları banka, PTT şubelerinden veya ATM'lerinden çekebiliyorlar.