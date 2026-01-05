Memur ve memur emeklisinin maaş farkları ne zaman yatacak?
05.01.2026 10:51
Burak Taşçı
Memur ve memur emeklileri 2026 yılının ilk 6 ayı için yüzde 18,61 oranında zammı hak etti. Memur maaşları her ayın 15'inden itibaren işlediği için 14 günlük boşluktan dolayı enflasyon farkı ödenmesi gerekiyor.
Milyonlarca memur ve memur emeklisi aldıkları yüzde 18,61 zam sonrasında enflasyon farklarının ödenmesini beklemeye başladı. Memur ve memur emeklilerinin maaşları her ayın 15'inden itibaren işlemeye başlıyor. 15 Aralık -15 Ocak arasında yeni maaşlar işlediği için Ocak ayının 14 gününe ilişkin maaş farkı ödemesi yapılması gerekiyor.
Her yıl Ocak ve Temmuz ayında oluşan farklar nedeniyle ödeme günü belirleniyor ve memur-memur emeklileri farkları banka, PTT şubelerinden veya ATM'lerinden çekebiliyorlar.