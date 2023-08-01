Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme süreci başladı
Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri ilk toplantıyla başladı. Ağustos ayında tamamlanması gereken zam pazarlığında memurun beklentisi önümüzdeki yıl için yüzde 70 olurken 2025 içinse yüzde 40 zam olarak belirtiliyor. Ayrıca aylık 7 bin 650 lira kira yardımı da talep ediliyor.
Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme süreci bugün başladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki ilk toplantının açılışında Bakan Vedat Işıkhan açıklama yaptı.
Işıkhan şunları söyledi: "Kamu personelinin mali ve sosyal haklarında büyük ilerlemeler sağladık. Kamu çalışanlarını enflasyona ezdirmedik. Bu zor dönemde bütçe imkanları zorlanarak emekçi korundu. Tarafları memnun etmeyi amaçlıyoruz."