Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme süreci başladı (Toplantı sonrası ilk açıklama)
Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri için ilk toplantı yapıldı. Ağustos ayında tamamlanması gereken zam pazarlığında memurun beklentisi önümüzdeki yıl için yüzde 70 olurken 2025 içinse yüzde 40 zam olarak belirtiliyor. Ayrıca aylık 7 bin 650 lira kira yardımı da talep ediliyor. Toplantı sonrası ilk açıklama Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan geldi. İşte o açıklamalar...
Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme süreci bugün başladı. İlk toplantı 3,5 saat sürdü.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki ilk toplantının açılışında Bakan Vedat Işıkhan açıklama yaptı.
Işıkhan şunları söyledi: "Kamu personelinin mali ve sosyal haklarında büyük ilerlemeler sağladık. Kamu çalışanlarını enflasyona ezdirmedik. Bu zor dönemde bütçe imkanları zorlanarak emekçi korundu. Tarafları memnun etmeyi amaçlıyoruz."