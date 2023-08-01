Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme süreci başladı (Toplantı sonrası ilk açıklama)

KAMU TOPLU SÖZLEŞMESİNİN TAKVİMİ NETLEŞTİ

Toplantıda, görüşmelerde izlenecek takvim belli oldu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılan ilk toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yalçın, toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin taslak takvimi netleştirdiklerini belirterek şunları kaydetti:



"Bugün başlamış olduk. Süreç, hizmet kollarına ilişkin toplu sözleşme tekliflerinin tasnifiyle devam edecek, daha sonra genele ilişkin tekliflerin tasnifiyle ilerleyecek. 14 Ağustos Pazartesi günü heyet, geniş olarak bugünkü gibi tekrar bir araya gelecek ve kamu işveren heyeti teklifini sunmuş olacak. Devamında yine hizmet koluna ve genele ilişkin müzakereler muhataplarıyla sürecek. 17 Ağustos Perşembe günü ikinci bir toplantı yapılacak ve yeni teklifler bekliyoruz. Orada da gene geniş bir şekilde tüm heyet bir araya gelmiş olacak. Peşinden müzakere süreci sürecek ve 21 Ağustos Pazartesi günü bu anlamda sürecin nihayete ereceği, 22 Ağustos Salı günü ise sürecin mutabakatla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı konusunun netleşeceği bir zemin olacak. Peşinden 23 ila 25'i arasında eğer konu mutabakatsızlıkla sonuçlanırsa Hakem'e kalırsa Konfederasyonun ve ilgili sendikaların 3 günlük düşünme süreci olacak. Peşinden başvuru süreci tamamlanmış olacak ve 26-31 Ağustos arasında da Kamu Görevlileri Hakem Kurulu eğer kendisine görev düşecekse o görevi yerine getirecek ve 31 Ağustos itibarıyla toplu sözleşme süreci tamamlanmış olacak."