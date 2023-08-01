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Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme süreci başladı (Toplantı sonrası ilk açıklama)

Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri için ilk toplantı yapıldı. Ağustos ayında tamamlanması gereken zam pazarlığında memurun beklentisi önümüzdeki yıl için yüzde 70 olurken 2025 içinse yüzde 40 zam olarak belirtiliyor. Ayrıca aylık 7 bin 650 lira kira yardımı da talep ediliyor. Toplantı sonrası ilk açıklama Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan geldi. İşte o açıklamalar...

Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme süreci başladı (Toplantı sonrası ilk açıklama) - 1

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2,5 milyon memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleşme süreci bugün başladı. İlk toplantı 3,5 saat sürdü. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğindeki ilk toplantının açılışında Bakan Vedat Işıkhan açıklama yaptı.

Işıkhan şunları söyledi: "Kamu personelinin mali ve sosyal haklarında büyük ilerlemeler sağladık. Kamu çalışanlarını enflasyona ezdirmedik. Bu zor dönemde bütçe imkanları zorlanarak emekçi korundu. Tarafları memnun etmeyi amaçlıyoruz."   

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Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme süreci başladı (Toplantı sonrası ilk açıklama) - 2

KAMU TOPLU SÖZLEŞMESİNİN TAKVİMİ NETLEŞTİ

Toplantıda, görüşmelerde izlenecek takvim belli oldu.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında yapılan ilk toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Yalçın, toplu sözleşme görüşmelerine ilişkin taslak takvimi netleştirdiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Bugün başlamış olduk. Süreç, hizmet kollarına ilişkin toplu sözleşme tekliflerinin tasnifiyle devam edecek, daha sonra genele ilişkin tekliflerin tasnifiyle ilerleyecek. 14 Ağustos Pazartesi günü heyet, geniş olarak bugünkü gibi tekrar bir araya gelecek ve kamu işveren heyeti teklifini sunmuş olacak. Devamında yine hizmet koluna ve genele ilişkin müzakereler muhataplarıyla sürecek. 17 Ağustos Perşembe günü ikinci bir toplantı yapılacak ve yeni teklifler bekliyoruz. Orada da gene geniş bir şekilde tüm heyet bir araya gelmiş olacak. Peşinden müzakere süreci sürecek ve 21 Ağustos Pazartesi günü bu anlamda sürecin nihayete ereceği, 22 Ağustos Salı günü ise sürecin mutabakatla sonuçlanıp sonuçlanmayacağı konusunun netleşeceği bir zemin olacak. Peşinden 23 ila 25'i arasında eğer konu mutabakatsızlıkla sonuçlanırsa Hakem'e kalırsa Konfederasyonun ve ilgili sendikaların 3 günlük düşünme süreci olacak. Peşinden başvuru süreci tamamlanmış olacak ve 26-31 Ağustos arasında da Kamu Görevlileri Hakem Kurulu eğer kendisine görev düşecekse o görevi yerine getirecek ve 31 Ağustos itibarıyla toplu sözleşme süreci tamamlanmış olacak."

Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme süreci başladı (Toplantı sonrası ilk açıklama) - 3

3600 EK GÖSTERGEDE SON DURUM

Toplantıda genel olarak tekliflerine ilişkin bir çerçeve çizildiğini belirten Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın, 3600 ek gösterge düzenlemesinde eksik kalan birinci dereceye yükselmiş tüm kamu görevlilerine 3600 ek gösterge verilmesine ilişkin düzenlemenin yasal metnine çalıştıklarını söylediğini aktardı.

Yalçın, bu sözün toplu sözleşme metnine geçeceğine inandığını belirterek bunun olmaması halinde sözün boşlukta kalacağını ifade etti.

Görüşmelerin yoğun bir tempoda geçeceğini dile getiren Yalçın, bir aylık zaman diliminin yeterli olmadığını ve bu sürede görüşmelerin bitirilecek olmasının en büyük dezavantaj olduğunu kaydetti.

Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme süreci başladı (Toplantı sonrası ilk açıklama) - 4

"ENFLASYONİST ORTAM DİKKATE ALINDIĞINDA TEKLİFLERİMİZİN ABARTILI OLMADIĞINI İFADE ETTİK"

Yalçın, toplantıya ilişkin "Ekonominin sabit gelirliler üzerindeki durumunun özet tablosunu geçtik. 2024 yılı için beklenen enflasyon ve ekonomik verilerin, özellikle Merkez Bankasının güncellemelerinin altını çizdik. Enflasyonist ortam dikkate alındığında tekliflerimizin abartılı olmadığını ve mütevazı teklifler olduğunun görüleceğini bir kez daha ifade ettik." diye konuştu.

Perşembe günü temmuz ayı enflasyonunun açıklanacağını anımsatan Yalçın, açıklanacak enflasyonun, bu konudaki beklentilerinin makuliyetini teyit edeceğine inandığını dile getirdi.

Toplantıda, kamu personel sisteminde bozulan ücret skalasına özellikle dikkat çektiklerini bildiren Yalçın, toplu sözleşmeyi baypas edip Meclis'ten çıkarılan tekil, özel düzenlemelerin toplu sözleşmeyi hükümsüzleştirdiğini ve kamu personel sistemini içinden çıkılmaz hale getirdiğini söyledi.

Yalçın, çalışanlar arasındaki ücret makasının kapatılması ve gelir adaletinin sağlanması konusunda toplu sözleşmeyi bir fırsat olarak gördüklerini kaydetti.

Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme süreci başladı (Toplantı sonrası ilk açıklama) - 5

"TÜRKİYE, KAMU GÖREVLİLERİNE VERİLEN ÜCRET ARTIŞLARINI KÜLFET OLARAK GÖRMEYECEK BÜYÜKLÜKTE"

Toplu sözleşmenin tam da bunun çözüm noktası olduğunu kaydeden Yalçın, Türkiye'nin, kamu görevlilerine verilen ücret artışlarını külfet olarak görmeyecek büyüklükte olduğunu söyledi.

Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme süreci başladı (Toplantı sonrası ilk açıklama) - 6

Ağustos ayı boyunca sürecek görüşmelerde, memur ve memur emeklilerini yetkili konfederasyon olarak Memur-Sen temsil edecek.

Görüşmeler kapsamında, ilk olarak hizmet kollarının talepleri müzakere edilecek. Burada tarafların mutabakat sağlanmasının ardından, memur ve memur emeklilerinin genelini ilgilendiren taleplerin görüşülmesine geçilecek.

Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme süreci başladı (Toplantı sonrası ilk açıklama) - 7

MEMURLAR NE TALEP EDİYOR?

7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'ne dair taleplerini geçen hafta açıklayan Memur-Sen, 2024 yılı için üçer aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci üç ayda yüzde 35, ikinci üç ayda yüzde 10, üçüncü üç ayda yüzde 15, dördüncü üç ayda yüzde 10 artış istemiş, 2025 yılı için ise altışar aylık dönemler itibarıyla refah payı dahil birinci altı ayda yüzde 25 ve ikinci altı ayda yüzde 15 zam talep etmişti.

Memur ve memur emeklisinin toplu sözleşme süreci başladı (Toplantı sonrası ilk açıklama) - 8

Aylık 7 bin 650 liralık kira yardımı, memura yapılan seyyanen zammın emekliye de yansıtılması ve gelir vergisinin yüzde 15'te sabitlenmesi diğer talepler arasında yer aldı.

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